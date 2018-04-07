Генеральная инспекция ГПУ вместе с прокуратурой Днепропетровской области и сотрудниками Управления защиты экономики в области ДЗЭ ЧП Украины задержали на взятке работника Днепропетровской местной прокуратуры №2.

"Да, прокурор требовал 2000 долларов от гражданки, которая является фигуранткой уголовного производства, за непривлечение ее к уголовной ответственности за обман, а также за закрытие уголовного производства", - пишет в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко,передает со ссылкой на .

Правоохранители разоблачили на взятке работника прокуратуры 5 апреля 2018.

Продолжается досудебное расследование.

На Днепропетровщине двое полицейских 9 часов издевались в отделении над человеком. Он купил у знакомой машину без надлежащего переоформления. Тогда капитан и сержант полиции потребовали возвращения автомобиля и избили мужчину, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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