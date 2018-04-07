Андрей Угланов

Обо всем самом загадочном и скандальном, что произошло в России за последние 25 лет, и почему эта книга сейчас может быть номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Беседа с автором эпопеи в 2-х томах Андреем Карауловым.

Беседа главного редактора «АН» Андрея Угланова с автором, писателем и известным журналистом Андреем Карауловым.

Полную версию видеоинтервью главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова с писателем и известным журналистом Андреем Карауловым смотрите на канале Youtube

- Андрей, твой роман «Русский ад» побил все рекорды тиражей и буквально взорвал современную российскую, и в первую очередь московскую элиту, содрал с неё все одежды. Роман о 90-х годах прошлого века. С тех времён кое кто остался на плаву, я имею в виду Чубайса. Что это за фигура в современной российской истории? На уголовном жаргоне таких непотопляемых «смотрящий». От кого смотрящий?

-Да, это чисто уголовный жаргон, но Чубайс сегодня скромен. Он сегодня не выходит из берегов, как в 90-ые. Парень, как я предполагаю, долго думал что лучше - оппозиция Путину или деньги и выбрал деньги.

Помнишь "Живой труп" Льва Толстого? Федя Протасов очень любил свою жену, но бежал от неё, потому что в жене «изюминки» не было.

Изюминка - это деньги. Когда я рассказал Наталье Дмитриевне Солженицыной, что Александр Исаевич (у меня документы остались) за 300 долларов переводом выписал в 1992 г. из Москвы в Вермонт из ВАКа кандидатскую диссертацию Чубайса, она не поверила. Но Солженицын уже тогда всё про них понял. Про реформаторов.

Ты знаешь, как назывался тот бред, который Чубайс защитил как кандидатскую?

Угланов: - никогда не слышал.

И не услышишь. Диссертация исчезла, но остался автореферат с пометками Солженицына. И даже этот бред Чубайс не мог защитить в Питере практически 6 лет. Остальное - в книге «Русский ад». Прошу прочесть. Пересказывать как-то глупо.

Есть такая странная организация в США: «Богемская роща», там несколько раз в год собираются - на коллоквиум - самые богатые, самые серьёзные люди планеты. Заметим: Путина не зовут. Да он бы и не поехал, пожалуй! На самом деле, это некое «мировое правительство», где решаются, как им кажется, любые вопросы: судьба доллара, судьба евро, судьбы президентов, например - Саддама Хусейна, Башара Асада и т.д. Судьба, извините, Ходорковского (даром что ли этот малый 6 раз встречался в США с Бушем старшим?).

Одним словом, все важнейшие мировые вопросы. «Богемская роща» контролирует все трансконтинентальные корпорации, углеводороды прежде только, крупнейшие мировые банки. Они по началу даже Путина пытались контролировать. До тех пор, пока Путин не пришёл к выводу, что вся Европа не суверенна. И Путин ответил «Богемской роще» Мюнхенской речью. Т.е. послал их глубоко но, и, как видим, на долго.

Кстати, история Скрипаля это, как я понимаю, могу ошибаться, но мне кажется, что я не ошибаюсь, прелюдия к будущему голландскому докладу о сбитом Боинге над небом Донбасса.

Доклад то никто не отменил! Мы же ещё не слышали, к каким выводам пришла международная комиссия! И понятно, на кого американцы (руками международной комиссии) повесят эту трагедию.

Как всё интересно получается! Сначала "убийца" Путин травит «Новичком» Скрипаля, Тереза Мэй уже «подтянула» к этой трагедии целую планету. Отовсюду высылаются наши дипломаты. А через пару месяцев - долгожданный доклад! Вывод: Путин - это новый Саддам Хусейн, военный преступник (Шойгу - тоже преступник, раз военный министр). А раз преступники, их полагается судить. Пусть без суда, но всем миром! И вообще, Путина было бы неплохо арестовать. В первую же его неофициальную поездку (да можно и в официальной, чем чёрт не шутит!).

Да, кстати, Крым - сюда же! В эту копилку. Аннексия Крыма, как напомнила нам - всем - сама Ксюша Собчак.

Пазлы сложились. Как Америка зарабатывает деньги себе на жизнь? Их войска, прошу заметить, стоят только там, где есть запасы углеводородов. Захватить контроль над целыми странами, действительно их колонизировать – вот главный доход этого «правительства». Этому и помогал американцам в начале 90-х годов прошлого века Чубайс. Об этом говорит ныне здравствующий Олег Дмитриевич Бакланов – секретарь ЦК по оборонке, Герой социалистического труда, человек, который создавал «Буран». Именно он курировал великого авиаконструктора Лозино-Лозинского и другую всю новейшую технику, модификацию ракеты «Воевода», ракеты Янгеля, Уткина.



Вот пример. 1991-й год, когда всё уже шло в разнос, мы продавали оружие на мировых рынках на 25 млрд. долларов в год, американцы примерно на 30 млрд. долларов. 1992-й год - мы упали до 5 млрд за год, американцы поднимаются на 25 млрд до 60-ти. Вот, что сделал Анатолий Борисович Чубайс, пустив под видом реформ под нож вместе с Егором Тимуровичем 262 крупнейших завода России.

Я спрашивал Николая Паничева и других легендарных людей, что же это были за заводы, которые они вырезали? Самые новенькие заводы, с новейшими ЧПУ как в Питере, только что построенный с итальянцами. Там каждый станок с ЧПУ стоил примерно полтора миллиона долларов! А выпускать стали сигареты. Под нож шли лучшие градообразующие заводы России, вот мы и потеряли мировые рынки. У меня есть версия, и в книге я её изложил, что без КГБ ни Чубайс, ни Гайдар, ни другие, подняться бы не могли. Как можно было проглядеть «особенные связи» Чубайса и других людей?

- Как проглядели Анатолия Борисовича современные ФСБэшники, даже президент сказал, что у Чубайса работали ЦРУшники. Почему он до сих пор сидит в РОСНАНО?

- Путин хитрый. Он внедрялся в их «банду» долго и осторожно, потом приступил к её ликвидации, и почти все разбежались кто куда. Чубайса он не трогал потому, это моя версия, что он, многим лично должен Чубайсу, а Путин человек очень благодарный. Я подарил ему эту книгу, и подписал её как всем: «Дарю с условием прочесть». Путин взял её, посмотрел и сказал: «Надо же, мне уже лет 15 ничего не дарят с условиями». Шутка, но в шутке есть намёк.

- В 1996-м году победил Зюганов?

- Ельцин не мог победить, победил Зюганов. Но был закрытый пленум ЦК, на котором, по моим сведениям, собрались все члены ЦК. Разговор шёл в таком духе - работать нам не дадут, перестреляют, перебьют. Да, власть мы взяли, но что мы с ней будем делать, лучше проиграем, отдадим победу Ельцину. Таково было мнение в первую очередь Зюганова.

В нашей новейшей истории Борис Николаевич будет проклят. Есть цифры – их опубликовал либеральный историк Борис Соколов - сколько людей погибло от реформ на самом деле. Никому же не писали в 92-м году что «смерть наступила в результате реформ Гайдара и Чубайса», когда денег не было, лекарств не было, жрать было нечего. Боря считал по могилам, и оказалось в 92-94-м погибло больше на 160 тыс. человек, чем при расстрелах 37-39 годов. По могилам считали.

- Андрей, ты по образованию театральный критик, следовательно не могу не задать вопрос о Большом театре. Что вокруг него происходит? Недавно там поставили балет Кирилла Серебренникова «Нуреев», кому этот скандал нужен?

- Что сегодня испытывает полузабытый в родном театре Владимир Васильев, когда проезжает мимо Большого и видит огромную афишу с надписью «Нуреев»? При том, что Рудик Нуреев никогда, ни разу в жизни не танцевал на сцене Большого театра. А что испытывает великий Спартак, великий мастер Данила из «Каменного цветка», великий Иван Грозный - Володя Васильев, когда видит эту афишу и знает, сколько стоит билет на эту хрень?

Я оказался на премьере. Такой случай. На сцене так называемого балета, где есть всё, кроме хореографии, стоит артистка в концертном платье Людмилы Георгиевны Зыкиной и поёт «Я люблю тебя, Россия». При этом знаток, танцующий Нуреева, делает гранж через ограду и бежит в аэропорту Франции, чтобы остаться там с просьбой политического убежища. Что было на самом деле? Да, действительно, к нему прямо на аэродроме подошли двое наших «искусствоведов» в штатском и сказали, что ему надо безотлагательно возвращаться в Москву. По причине того, что в Париже он пошёл по всем гомосексуальным кабакам и притонам, гулял как хотел, в этом смысле он был человек безбашенный. Но он не собирался оставаться.

Но подходят двое и говорят, Вы летите в Москву. Что случилось, спрашивает Рудольф? Вы летите в Москву, распоряжение Хрущева. Рудик всё понял и сделал «гранж» через ограду и был таков. Это был самый красивый полёт его в жизни.

Я в антракте ушёл. Это позор. Никакого отношения к искусству, с моей точки зрения, я не балетный критик, я театральный, балет не имеет. Только гомосексуальный скандал и флёр вокруг.

- Завершая наше короткое знакомство с твоей скандальной книгой, я хочу спросить тебя, есть ли в ней что-то посвящённое религии? Нынешний патриарх Кирилл стал за последние годы героем разного рода историй, которые почему-то раздувались кем-то со страшной силой. И до него были патриархи, были разные церковные истории.

- Да, есть очень много только. Отец Тихон, ныне господин Тихон наместник Сретенского монастыря, он герой книги, линия его проходит через всю книгу. Отец Тихон – в миру Шевкунов Георгий, выпускник ВГИКА, замечательный человек, подвижник, автор нескольких очень хороших фильмов. Он герой этой книги, я его очень хорошо знаю.

- Причем здесь Шевкунов и русский ад?

- Без церкви невозможно понять трагедию 90-х годов. В книге есть такой. Алексий Второй, Патриарх московский и всея Руси, был человеком удивительным, глубоким, он был человек во всём – это очень важно. Мой товарищ, ныне здравствующий, очень близкий к его святейшеству, в какой-то момент решился задать ему вопрос, который многих волновал. Была некая молодая женщина, известная близостью к Патриарху, к монаху. Вдова, которая двух мужей похоронила. Она была очень близка к Патриарху, и мой друг, его имя Евгений, как-то спросил патриарха: «Ваше святейшество, можно вопрос? Вот, Гуля Сотникова. Как к этому относиться? Я приезжаю в женский монастырь, меня монашки спрашивают, как относится к тому, что она всё время рядом?» Алексий ответил: «Жень, а ты считаешь, что Патриарх - не человек? И может каким-то нечеловеческим образом эту занозу, любовь называется, выдрать из своего сердца?» Встал и ушёл, больше они никогда не разговаривали, он потерял друга, они оба потеряли друг друга. Я не знаю, что было, да и было ли. Но раз это начнётся, разве можно вытащить это из сердца?

- Ты знал и знаешь всех действующих учёных, главных конструкторов, создателей ракетного ядерного щита. Скажи, реально возможна сегодня война, зная, какие-то секреты?

- Что такое ракета сегодня? Каждая ракета - ручная сборка, десятки тысяч деталей, все они делаются на разных заводах, их более 800 в цепочке заводов и КБ. В создании каждой ракеты участвуют полтора миллиона человек. А на Воткинском заводе, где детали соединяются вместе, средний возраст рабочих 38,6 лет, в Америке – за 50. Вот каких мы достигли успехов.

Эти ракеты невозможно поймать в космосе, они проходят любое американское ПРО, всё что угодно, и Третья Мировая война невозможна, потому что, даже если они убивают президента, министра обороны и начальника Генерального штаба. Пуск ракеты пройдёт по программе «Периметр», они получат ответный удар. Поднимается сначала беспилотник, великое создание Генриха Новожилова, с него идёт команда. Если они сбивают беспилотник и команда не успевает пройти в шахты ракеты, в космос поднимается ракета и с неё в шахты ракет приходит команда на ответный удар, на залп возмездия, всё предусмотрено. Но Америку по ракетам мы опередили навсегда.

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