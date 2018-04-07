Новые санкции, которые США ввели против бизнесменов и политиков из России, не повлияли на намерение Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным.

Новые санкции, которые США ввели против бизнесменов и политиков из окружения российского президента, не повлияли на намерение президента Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на пресс-конференции 6 апреля, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос журналиста о том, повлияют ли новые санкции на планируемую встречу российского и американского президентов, Сандерс сказала, что нет, не повлияют.

«Президент говорил, он хочет хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий россиян», – добавила Сандерс.

20 марта Трамп и Путин провели телефонный разговор, после которого президент США заявил о предстоящей встрече с Путиным. Позже стало известно, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон. Однако после этого состоялась высылка шестидесяти российских дипломатов из США, закрытие генерального консульства РФ в Сиэтле, а также введение новых санкций.

Путин и Трамп лично встречались дважды. В июле 2017 году они провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, а в ноябре – пообщались «на ногах» на саммите АТЭС в Дананге.

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