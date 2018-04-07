К 2021 году жилищно-коммунальные тарифы в Украине будут дорожать каждый год на разные виды услуг от 10 до 22%.

Такой прогноз представило Министерство экономического развития и торговли Украины, информирует svodka.net.

Так, согласно этим данным, природный газ в течение следующих трех лет будет дорожать ежегодно на 20%.

Горячая вода и отопление в 2019 году подорожают на 10%, в 2020 году — на 11%, а в 2021 году — на 20%.

Электроэнергия подорожает на 22,5% в 2019 году, на 15% — в 2020 году и на 12,5% в 2021 году.

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Прогноз индекса цен приводится в сравнении цен декабря по декабрю предыдущего года.

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