Подразделения Министерства внутренних дел Украины (МВД) готовятся к деоккупации Донбасса и на сегодня рассматривает несколько вариантов развития сценария на Донбассе. Об этом сказал министр внутренних дел в пятницу, 6 апреля, во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC), передает пре-служба министерства.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - подчеркнул министр,передает со ссылкой на .

Также Аваков подчеркнул, что в условиях российской агрессии особенно заметна эффективность работы Национальной полиции.

"В начале этого года мы имеем самый низкий уровень убийств. Например, в 1997 году в Украине было 4,7 тысячи убийств, в 2013 году - 1,5 тысячи. Если сравнить с 2012 годом - в два раза меньше. На самом деле феноменальные цифры. Особенно если говорить, что у нас война. Мы видим эффективность работы полиции на улицах. Патрулирование, которое мы ввели 2,5 года назад, дает свои плоды", - сказал Аваков.

Напомним, в четверг, 5 апреля, президент Украины Петр Порошенко назвал дату окончания антитеррористической операции на Донбассе.

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