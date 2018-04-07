США внесли ряд российских бизнесменов в санкционный список. Об этом говорится на сайте американского Минфина в пятницу, 6 апреля. Ограничительные меры распространили на предпринимателей Олега Дерипаску, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга, Сулеймана Керимова — члена Совета Федерации, Владислава Резника и Андрея Скоча, также являющихся депутатами Госдумы, бизнесмена Кирилла Шамалова. В список попали и глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Кроме того, санкции ввели в отношении ряда компаний и силовиков. Меры включают визовые ограничения, запрет на финансирование и сотрудничество с юридическими лицами из списка, а также возможную заморозку активов на американской территории. О планируемом введении новых санкций стало известно 5 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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