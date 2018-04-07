Россию от полномасштабной атаки на Украину сдерживает наличие транзитных мощностей в нашей стране. С запуском газопровода «Северный поток 2» этот сдерживающий фактор исчезнет.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, выразив надежду на понимание со стороны стран ЕС, передает «Интерфакс-Украина», информирует svodka.net.

«Многие украинские и западные аналитики убеждены, что наличие в Украине газопровода было одним из сдерживающих факторов, которые не допустили принятия решения о полномасштабной агрессии и атаке на Украину», — сказал он.

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По словам спикера, запуск «Северного потока» станет для главы РФ Владимира Путина вспомогательным фактором для возможных агрессивных действий и возможных полномасштабных атак на Украину.

Между тем он подчеркнул, что Киев хотел бы видеть солидарность и партнёрство европейских стран в вопросе недопущения строительства «Северного потока 2», напомнив, что украинские военнослужащие на востоке страны защищают не только Украину, но весь образованный мир.

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«Мы хотели бы, чтобы присоединяясь к вопросу санкций, европейские партнёры заняли единогласную и консолидированную позицию о недопущении строительства «Северного потока-2», — сказал он.

Парубий напомнил, что в Европе есть сторонники газопровода в обход Украины, и отметил, что в свое время РФ направила значительные средства на то, чтобы коррумпировать определенных европейских чиновников.

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