|Парубий: Что сдерживает Россию от полномасштабной атаки на Украину
|07.04.2018 07:32
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Россию от полномасштабной атаки на Украину сдерживает наличие транзитных мощностей в нашей стране. С запуском газопровода «Северный поток 2» этот сдерживающий фактор исчезнет.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, выразив надежду на понимание со стороны стран ЕС, передает «Интерфакс-Украина», информирует svodka.net.
«Многие украинские и западные аналитики убеждены, что наличие в
Украине газопровода было одним из сдерживающих факторов, которые не
допустили принятия решения о полномасштабной агрессии и атаке на
Украину», — сказал он.
По словам спикера, запуск «Северного потока» станет для главы РФ Владимира Путина вспомогательным фактором для возможных агрессивных действий и возможных полномасштабных атак на Украину.
Между тем он подчеркнул, что Киев хотел бы видеть солидарность и
партнёрство европейских стран в вопросе недопущения строительства
«Северного потока 2», напомнив, что украинские военнослужащие на
востоке страны защищают не только Украину, но весь образованный
мир.
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«Мы хотели бы, чтобы присоединяясь к вопросу санкций, европейские партнёры заняли единогласную и консолидированную позицию о недопущении строительства «Северного потока-2», — сказал он.
Парубий напомнил, что в Европе есть сторонники газопровода в обход Украины, и отметил, что в свое время РФ направила значительные средства на то, чтобы коррумпировать определенных европейских чиновников.