Командующий Корпуса морской пехоты генерал Роберт Неллер предупредил своих подчиненных о приближении войны и призвал их готовиться к этому.

Соответствующее заявление Неллер сделал в ходе визита к американским морским пехотинцам, расположенных в Норвегии, передает со ссылкой на "" со ссылкой на Military.com.

Отмечается, что морпехи находятся в Норвегии на ротационной основе по приглашению правительства Норвегии.

Неллер заявил, что морские пехотинцы должны быть готовы к войне в любой момент и добавил, что в будущем их ждет значительный бой. При этом он указал на Россию и тихоокеанский регион, как зоны конфликта в будущем.

"Надеюсь, что неправ, но приближается война... Вы уже участвуете в бою, находясь здесь - в информационном бою, политическом", - сказал генерала .

При этом отмечается, что Россия часто возражала против присутствия морских пехотинцев в Норвегии. Также американским морпехам было запрещено произносить слово "Россия" в общении со СМИ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира