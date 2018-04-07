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Трамп начал готовиться к допросу у Мюллера
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07.04.2018 07:40
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Президент США Дональд Трамп обсуждал со своей командой
потенциальные темы, которые спецпрокурор Роберт Мюллер может
поднять во время интервью с ним, сообщает телеканал CNN. Трамп пока
официально не согласился встретиться с Мюллером Фото: EPA По словам
одного из собеседников, усилия по подготовке "находятся в
зачаточном состоянии".Источники телеканала говорят, что Трамп
обсуждал со своей командой потенциальные темы, которые Мюллер может
поднять во время интервью с ним. По их словам, подготовка была
непродолжительной и неформальной.Президент пока официально не
согласился дать показания Мюллеру.Агентство Bloomberg написало 23
января, что спецпрокурор планирует допросить президента
США по поводу увольнения экс-главы ФБР Джеймса Коми и отставки
экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.24 января Трамп
заявил, что готов под присягой ответить на вопросы Мюллера. По
словам президента, он с "нетерпением ждет этого, так как
никакого сговора вообще не было".В октябре 2016 года власти
США официально обвинили Россию во взломе серверов
американских партий, а также во вмешательстве в процесс
президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения
назвали "ерундой".8 ноября 2016 года республиканец Трамп был
избран президентом США. 10 декабря 2016 года ЦРУ пришло к
заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в
США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля
Дмитрий Песков назвал такие обвинения
"непристойными".В опубликованном докладе американской разведки
говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал
начать кампанию по вмешательству в выборы в США.
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