Президент США Дональд Трамп обсуждал со своей командой потенциальные темы, которые спецпрокурор Роберт Мюллер может поднять во время интервью с ним, сообщает телеканал CNN. Трамп пока официально не согласился встретиться с Мюллером Фото: EPA По словам одного из собеседников, усилия по подготовке "находятся в зачаточном состоянии".Источники телеканала говорят, что Трамп обсуждал со своей командой потенциальные темы, которые Мюллер может поднять во время интервью с ним. По их словам, подготовка была непродолжительной и неформальной.Президент пока официально не согласился дать показания Мюллеру.Агентство Bloomberg написало 23 января, что спецпрокурор планирует допросить президента США по поводу увольнения экс-главы ФБР Джеймса Коми и отставки экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.24 января Трамп заявил, что готов под присягой ответить на вопросы Мюллера. По словам президента, он с "нетерпением ждет этого, так как никакого сговора вообще не было".В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".8 ноября 2016 года республиканец Трамп был избран президентом США. 10 декабря 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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