В Соединенных Штатах Америки знаменитый голливудский актер, спортсмен и прежний губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выписался из медицинского учреждения, в котором ему проводили операцию на открытом сердце. Об этом сообщил его представитель Дэниел Кетчелл на своей странице в социальной сети Twitter.

"Шварценеггер направляется домой!", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, известный голливудский актер, прежний губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер , которые сделали ему операцию на сердце.

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне навестит своего друга Арнольда Шварценеггера , который перенес операцию на открытом сердце.

Американский политик, спортсмен и актер Арнольд Шварценеггер, который перенес сложную операцию на открытом сердце, начал шутить во время пробуждения от наркоза.

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