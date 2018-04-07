|Шварценеггера выписали из больницы после сложной операции
|07.04.2018 07:46
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В Соединенных Штатах Америки знаменитый голливудский актер, спортсмен и прежний губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выписался из медицинского учреждения, в котором ему проводили операцию на открытом сердце. Об этом сообщил его представитель Дэниел Кетчелл на своей странице в социальной сети Twitter.
"Шварценеггер направляется домой!", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, известный голливудский актер, прежний губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер, которые сделали ему операцию на сердце.
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне навестит своего друга Арнольда Шварценеггера, который перенес операцию на открытом сердце.
Американский политик, спортсмен и актер Арнольд Шварценеггер, который перенес сложную операцию на открытом сердце, начал шутить во время пробуждения от наркоза.
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