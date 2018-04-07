|Журналистское расследование: Что сегодня можно купить в Украине за одну гривну
|07.04.2018 07:48
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В связи с тем, что Нацбанк решил заменить бумажные 1, 2, 5 и 10 грн монетами, журналисты выяснили, что сегодня можно купить в Украине за одну гривну.
svodka.net/
Контрольную закупку провело издание «Время новостей», информирует svodka.net.
Журналисты покупали поштучный, а не весовой товар. Главное условие закупки – цена должна быть ниже или равняться 1 грн. Приобрести удалось 20 товаров.
1. Одну карамель (в киоске) — 1 гривня.
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2. Четыре конфеты (в киоске) — 1 гривня.
3. Жевательную резинку «Шок» (в киоске) — 1 гривня.
4. Пластмассовую игрушку «Кактус» (в киоске) — 1 гривня.
5. Коробок спичек (в киоске) — 0,6 гривни.
6. Сережки-клипсы в виде рыбок (в магазине бытовой химии) — 1 гривня.
7. Скарификатор (колющее устройство для забора крови, в аптеке) — 0,32 гривни.
8. Напальчник (в аптеке) — 0,54 гривни.
9. Сахар с ароматом ванили, 10 г (в супермаркете) — 0,69 гривни.
10. Сахар ванильный, 10 г (в супермаркете) — 0,69 гривни.
11. Сахар с ароматом ванили, 8 г (в супермаркете) — 0,89 гривни.
12. Разрыхлитель для теста, 12 г (в супермаркете) — 0,99 гривни.
13. Ванилин, 2г (в супермаркете) — 0,99 гривни.
14. Тетрадь школьная в линию (в супермаркете) — 0,95 гривни.
15. Конверт без марки (на почте) — 0,42 гривни.
16. Конверт без марки (на почте) — 0,60 гривни.
17. Конверт без марки (на почте) — 0,84 гривни.
18. Марка почтовая (на почте) — 0,75 гривни.
19. Носовые платки (маркет) – 0,99 гривни.
20. Стержень для ручки – 0,90 гривни.
Кроме того, в супермаркете предложат за гривню пакет, чтобы донести домой купленную мелочевку.