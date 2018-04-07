В связи с тем, что Нацбанк решил заменить бумажные 1, 2, 5 и 10 грн монетами, журналисты выяснили, что сегодня можно купить в Украине за одну гривну.

svodka.net/

Контрольную закупку провело издание «Время новостей», информирует svodka.net.

Журналисты покупали поштучный, а не весовой товар. Главное условие закупки – цена должна быть ниже или равняться 1 грн. Приобрести удалось 20 товаров.

1. Одну карамель (в киоске) — 1 гривня.

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2. Четыре конфеты (в киоске) — 1 гривня.

3. Жевательную резинку «Шок» (в киоске) — 1 гривня.

4. Пластмассовую игрушку «Кактус» (в киоске) — 1 гривня.

5. Коробок спичек (в киоске) — 0,6 гривни.

6. Сережки-клипсы в виде рыбок (в магазине бытовой химии) — 1 гривня.

7. Скарификатор (колющее устройство для забора крови, в аптеке) — 0,32 гривни.

8. Напальчник (в аптеке) — 0,54 гривни.

9. Сахар с ароматом ванили, 10 г (в супермаркете) — 0,69 гривни.

10. Сахар ванильный, 10 г (в супермаркете) — 0,69 гривни.

11. Сахар с ароматом ванили, 8 г (в супермаркете) — 0,89 гривни.

12. Разрыхлитель для теста, 12 г (в супермаркете) — 0,99 гривни.

13. Ванилин, 2г (в супермаркете) — 0,99 гривни.

14. Тетрадь школьная в линию (в супермаркете) — 0,95 гривни.

15. Конверт без марки (на почте) — 0,42 гривни.

16. Конверт без марки (на почте) — 0,60 гривни.

17. Конверт без марки (на почте) — 0,84 гривни.

18. Марка почтовая (на почте) — 0,75 гривни.

19. Носовые платки (маркет) – 0,99 гривни.

20. Стержень для ручки – 0,90 гривни.

Кроме того, в супермаркете предложат за гривню пакет, чтобы донести домой купленную мелочевку.

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