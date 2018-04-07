Президент США Дональд Трамп и наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммад ибн Зайд аль-Нахайян обсудили в пятницу в телефонном режиме пути восстановления единства стран Персидского залива, необходимого для противостояния Ирану и борьбы с терроризмом. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома по итогам разговора политиков, информирует .

“Президент Трамп выразил благодарность наследному принцу за его усилия, направленные на поиск путей восстановления единства членов Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) с тем, чтобы лучше противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана и эффективнее вести борьбу с террористами и экстремистами. Оба лидера согласились с тем, что все члены ССАГПЗ могут и должны делать больше для улучшения координации друг с другом и с США с целью обеспечения мира и процветания в регионе. Президент и кронпринц подчеркнули важность сохранения единства ССАГПЗ”, — отмечается в заявлении.

Трамп и заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов (наследный принц) “с нетерпением ждут предстоящей встречи в Вашингтоне для продолжения обсуждения вопросов, касающихся укрепления стратегического партнерства между США и ОАЭ”, добавил Белый дом.

Администрация Трампа уже не раз заявляла, что намерена урегулировать конфликт между рядом арабских стран и Катаром, снова объединить государства Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии Ирану. Планировалось провести в мае в Вашингтоне или в загородной резиденции президента саммит с арабскими лидерами. 3 апреля представители администрации сообщили о решении отложить этот саммит до сентября

США часто призывали своих арабских союзников ослабить экономическую блокаду Катара, указывая, что это усложняет борьбу в регионе с террористической группировкой “Исламское государство” (запрещена в РФ).

Напомним, в интервью американской газете The Wall Street Journal наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд заявил, что война между Саудовской Аравией и Ираном может взорваться через 10-15 лет, если усилия Эр-Рияда, направленные на недопущение военного конфликта , не увенчаются успехом.

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