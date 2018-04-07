Украинский солдат кормят колбасами, крабовым мясом, фруктами и йогуртами.

Соответствующие фото с фронта выложил в Facebook советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков.

"Полевая" часть нашей армии - это особенная история.

И вот фотографии с полевого продсклада десантной бригады... пусть не такие ярки и сочные, пусть и в каком-то арендованном помещении - не менее, а скорее даже - более интересны. Бригада уже полгода в АТО, бригада уже два месяца на новой системе питания,передает со ссылкой на .

Мясо такое и такое, рыба, консервы всякие, крупы, яблоки - ок, это есть у всех. И тут глаза выхватывают в куче фотографий... апельсины и бананы? Пекинский салат? Кофе? Йогурты и сметана? Крабовые палочки?" - написал он.

"Это не реформа, да? Это не результат, да?

Так будет везде", - добавил советник президента.

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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