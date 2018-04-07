По состоянию на 4 апреля к системе eHealth присоединилось 63% коммунальных учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, сообщили и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. На дверях больниц, подключенных к eHealth, висит специальная наклейка "Здесь можно выбрать своего врача" Фото: adm.dp.gov.ua "Со 2 апреля уже более 150 тыс. украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации. Надеюсь, что для своих пациентов все они станут теми доверенными специалистами, к которым хочется обращаться в течение жизни по большинству вопросов о здоровье", – отметила она.Супрун подчеркнула, что кампания по выбору врача началась во всех областях Украины."Медучреждения постепенно подключаются к электронной системе здравоохранения – на 4 апреля в системе уже было 63% коммунальных учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь. Ежедневно присоединяются новые", – рассказала и.о. министра.Всего с момента запуска системы eHealth подписано более 266 тыс. деклараций о выборе врача, написала она.Супрун добавила, что в некоторых регионах в начале возникли трудности. Во Львове и Днепре старт кампании по выбору врача отложили. Подписывать декларации во Львове начали 6 апреля, а в Днепре возобновят процесс подписания в ближайшее время, сообщила и.о. министра."Что касается редких нарушений, то в некоторых медучреждениях гражданам отказывали в свободном выборе врача. Частый аргумент – пациент приписан к другому участковому врачу, следовательно должен подписать декларацию в другом месте. Напоминаем, что недопустимо давить на пациентов, чтобы они подписывали декларацию исключительно со своим участковым врачом. Каждый украинец свободен в выборе своего семейного врача, терапевта или педиатра, где бы он ни был зарегистрирован", – отметила Супрун.Она подчеркнула, что отказать в подписании декларации могут только если медучреждение еще не подключено к электронной системе здравоохранения или если все его врачи уже набрали оптимальное количество пациентов."Неправомерным также является отказ пациентам на основании того, что в заведении нет бланков деклараций. Декларация формируется в электронном виде и после заполнения распечатывается уполномоченным лицом", – написала и.о. министра. https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2064985770452646 19 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6327 о медицинской реформе.Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитацией, медицинской помощью детям до 16 лет, а также сопровождением беременности и родов.28 декабря инициативу одобрил президент Петр Порошенко. Закон вступил в силу 1 января 2018 года.2 апреля в Украине стартовала общенациональная кампания "Выбери своего врача". Подписать декларацию можно с врачами из тех учреждений, которые подключены к электронной системе eHealth. Сейчас в ней зарегистрированы 1034 учреждения и 14 140 врачей из всех областей Украины. На дверях больниц, подключенных к eHealth, висит специальная наклейка "Здесь можно выбрать своего врача". Кампания "Выбери своего врача" – бессрочная. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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