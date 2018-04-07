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Супрун: Со 2 апреля уже более 150 тыс. украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации
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07.04.2018 07:56
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По состоянию на 4 апреля к системе eHealth присоединилось 63%
коммунальных учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь,
сообщили и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. На дверях
больниц, подключенных к eHealth, висит специальная наклейка "Здесь
можно выбрать своего врача" Фото: adm.dp.gov.ua "Со 2 апреля уже
более 150 тыс. украинцев нашли врачей, с которыми подписали
декларации. Надеюсь, что для своих пациентов все они станут теми
доверенными специалистами, к которым хочется обращаться в течение
жизни по большинству вопросов о здоровье", – отметила она.Супрун
подчеркнула, что кампания по выбору врача началась во всех областях
Украины."Медучреждения постепенно подключаются к электронной
системе здравоохранения – на 4 апреля в системе уже было 63%
коммунальных учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь.
Ежедневно присоединяются новые", – рассказала и.о. министра.Всего с
момента запуска системы eHealth подписано более 266 тыс. деклараций
о выборе врача, написала она.Супрун добавила, что в некоторых
регионах в начале возникли трудности. Во Львове и Днепре старт
кампании по выбору врача отложили. Подписывать декларации во Львове
начали 6 апреля, а в Днепре возобновят процесс подписания в
ближайшее время, сообщила и.о. министра."Что касается редких
нарушений, то в некоторых медучреждениях гражданам отказывали в
свободном выборе врача. Частый аргумент – пациент приписан к
другому участковому врачу, следовательно должен подписать
декларацию в другом месте. Напоминаем, что недопустимо давить на
пациентов, чтобы они подписывали декларацию исключительно со своим
участковым врачом. Каждый украинец свободен в выборе своего
семейного врача, терапевта или педиатра, где бы он ни был
зарегистрирован", – отметила Супрун.Она подчеркнула, что отказать в
подписании декларации могут только если медучреждение еще не
подключено к электронной системе здравоохранения или если все его
врачи уже набрали оптимальное количество пациентов."Неправомерным
также является отказ пациентам на основании того, что в заведении
нет бланков деклараций. Декларация формируется в электронном виде и
после заполнения распечатывается уполномоченным лицом", – написала
и.о. министра.
https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2064985770452646
19 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6327
о медицинской реформе.Согласно документу, государство гарантирует
полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых
медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с
предоставлением экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной
(специализированной), третичной, паллиативной медпомощи,
медицинской реабилитацией, медицинской помощью детям до 16 лет, а
также сопровождением беременности и родов.28 декабря
инициативу одобрил президент Петр Порошенко. Закон вступил в
силу 1 января 2018 года.2 апреля в Украине стартовала
общенациональная кампания "Выбери своего врача". Подписать
декларацию можно с врачами из тех учреждений, которые подключены к
электронной системе eHealth. Сейчас в
ней зарегистрированы 1034 учреждения и 14 140 врачей из
всех областей Украины. На дверях больниц, подключенных к
eHealth, висит специальная наклейка "Здесь можно выбрать своего
врача". Кампания "Выбери своего врача" – бессрочная.
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