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Ніжна і природна: Настя Каменських зворушила виглядом без косметики (ФОТО)
07.04.2018 08:07
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Відома співачка Настя Каменських зараз насолоджується відпочинком у теплих краях, хоч так і не зізнається шанувальникам, де саме відпочиває, а не готується до Великодня.

Напередодні у своєму Інстаграмі зірка виклала дві зворушливі світлини, на яких позує без косметики у білому купальнику та з екзотичним тюрбаном на голові.

Шанувальники у коментарях зазначають, що зірка виглядає неймовірно красиво та ніжно, хоча чимало все ж заявило, що схуднути Каменських не завадило б.

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