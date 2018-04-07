|Ніжна і природна: Настя Каменських зворушила виглядом без косметики (ФОТО)
|07.04.2018 08:07
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Відома співачка Настя Каменських зараз насолоджується відпочинком у теплих краях, хоч так і не зізнається шанувальникам, де саме відпочиває, а не готується до Великодня.
Напередодні у своєму Інстаграмі зірка виклала дві зворушливі світлини, на яких позує без косметики у білому купальнику та з екзотичним тюрбаном на голові.
Шанувальники у коментарях зазначають, що зірка виглядає неймовірно красиво та ніжно, хоча чимало все ж заявило, що схуднути Каменських не завадило б.
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