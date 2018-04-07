Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп начал подготовку к возможному допросу специальным прокурором Робертом Мюллером по делу о вмешательстве Российской Федерации в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщили источники в Белом доме, передает CNN .

Источник канала указал, что президент США обратил внимание на возможные темы, которыми может интересоваться специальный прокурор. Еще один собеседник добавил, что подготовка носила короткий и неформальный характер.

Кроме того, специальный юрисконсульт Белого дома Тай Кобб, занимающийся делами, которые связаны с вмешательством Российской Федерации в выборы в США, отказался дать CNN комментарий.

Как сообщал svodka.net ранее, во вторник, 3 апреля, суд в Вашингтоне вынес первый приговор по делу о предполагаемом вмешательстве Российской Федерации в президентские выборы в США.

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