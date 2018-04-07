Новый советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон станет для России "худшим кошмаром".

Об этом в интервью "" заявил аналитик Центра национальных интересов Гарри Казианис, отметив, что Болтон усилит жесткую позицию Белого дома в отношении Кремля, передает .

Он также считает, что новый советник Трампа будет рекомендовать президенту много изменений в политике, в том числе, вероятно, предложит увеличить продажу оружия Украине.

"Я думаю, Джон Болтон является худшим кошмаром для России. На протяжении всей карьеры он был ястребом для России, он всегда выступал за жесткое отношение к Москве", - сказал Казианис.

Отметим, Джон Болтон 9 апреля официально станет новым помощником Трампа по вопросам нацбезопасности. Политик-республиканец имеет опыт работы дипломатом при , работу которой он часто критиковал.

Болтона называют "ястребом войны", поскольку он больше прославился силовой политикой, нежели дипломатическими переговорами.

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