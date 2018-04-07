Ожидается, что в этому году сакуры будут цвести в мае, сообщил руководитель туристического инфоцентра города Мукачево Максим Адаменко. Каждую весну в Закарпатской области зацветают тысячи сакур Фото: Hennadii Moskal / Facebook "Мы во вторник устанавливаем камеру у одной из лучших сакур города и можно будет онлайн на странице сайта наблюдать, в каком состоянии находятся сакуры в Мукачево", – отметил он.По словам Адаменко, пока в городе зацвела только одна сакура, которая часто цветет аномально. Ожидается, что из-за похолодания массово эти деревья в этом году зацветут в мае, а не в апреле, как в прошлом году.Адаменко подчеркнул, что на улице Ужгородской в Мукачево расположена самая длинная дорога с сакурами на Закарпатье. Ее длина – 1,3 км.Каждую весну в Закарпатской области зацветают тысячи сакур. Больше только их в двух городах – Ужгороде и Мукачево. В период массового цветения этих растений начинается туристический бум, ведь такое количество сакур в Украине растет только здесь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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