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В Мукачево установят камеру, чтобы наблюдать за цветением сакуры онлайн
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07.04.2018 08:13
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Ожидается, что в этому году сакуры будут цвести в мае, сообщил
руководитель туристического инфоцентра города Мукачево Максим
Адаменко. Каждую весну в Закарпатской области зацветают тысячи
сакур Фото: Hennadii Moskal / Facebook "Мы во вторник устанавливаем
камеру у одной из лучших сакур города и можно будет онлайн на
странице сайта наблюдать, в каком состоянии находятся сакуры в
Мукачево", – отметил он.По словам Адаменко, пока в городе зацвела
только одна сакура, которая часто цветет аномально. Ожидается, что
из-за похолодания массово эти деревья в этом году зацветут в мае, а
не в апреле, как в прошлом году.Адаменко подчеркнул, что на
улице Ужгородской в Мукачево расположена самая длинная дорога с
сакурами на Закарпатье. Ее длина – 1,3 км.Каждую весну в
Закарпатской области зацветают тысячи сакур. Больше только их в
двух городах – Ужгороде и Мукачево. В период массового цветения
этих растений начинается туристический бум, ведь такое количество
сакур в Украине растет только здесь.
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