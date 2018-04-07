|Вашингтон запретил американцам вести бизнес с русскими
|07.04.2018 08:19
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заморозят активы всех физических и юридических лиц с "кремлевского списка". Американцам запретили вести любые дела с гражданами России, попали под новую волну санкций,передает со ссылкой на .
"Все активы, подпадающие под юрисдикцию , указанных физических и юридических лиц, а также любых других субъектов, которые попали под действие закона о санкциях, замороженные, а лицам из запрещено иметь с ними какие-либо дела", - сообщила пресс-служба Министерства финансов .
В список санкций будут внесены лица, которые не являются резидентами , но способствуют деятельности санкционных российских компаний.
По слровамы минстр финансов Стивена Мнучина, российские власти умышленно действуют в интересах олигархов и финансовых элит.
"Российское правительство участвует в различных злодейских действиях во всем мире, включая продолжение оккупации Крыма и поддержки насилия в Восточной Украине, поставки режима Асада вооружение, хотя этот режим наносит удары по гражданским лицам", - сказал он.
В считают одним из важнейших для Украины задач - переизбрание состава Центральной избирательной комиссии. Об этом заявила посол в Украине Мари Йованович.