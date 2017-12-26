Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили пришел в здание СБУ, но общаться со следователем отказался, поскольку считает, что вызвать одной повесткой на один день для проведения двух различных следственных действия запрещено украинским Уголовно-процессуальным кодексом. Об этом он заявил в интервью журналистам в Киеве, передает корреспондент

"Сегодня они меня вызвали в нарушение статьи 245 УПК. Согласно этой статье, вызывать меня для проведения одновременно двух различных следственных действий запрещено. Я ни шагу не сделаю для нарушения закона... Они хотят получить образцы моего голоса. А чего тогда Луценко в Верховной Раде какие-то мультики крутил обо мне? Я им спою такую ​​песню, они долго будут помнить. Я готов сдать образцы моего голоса", - сказал М.Саакашвили.

Напомним, 18 декабря М.Саакашвили пришел в Генпрокуратуру, пообщался с журналистами, одна не пошел на допрос к следователю ГПУ, заявив, что его дело должна расследовать Служба безопасности Украины.

Как сообщал М.Саакашвили вызвали на допрос в управление Киева и Киевской области Службы безопасности Украины.

Отметим, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

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