Врачи оценивают как удовлетворительное состояние здоровья 4 раненых вчера украинских военных на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент

"К большому сожалению, в результате активных боевых действий один наш защитник погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Вечная память Воину. Кроме того, за минувшие сутки 4 военнослужащих получили ранения. Их было оперативно доставлено в лечебные учреждения, состояние их здоровья "я характеризуется как удовлетворительное", - сказал Праута.



Напомним, за минувшие сутки российско-террористические группировки совершили 22 обстрелы позиций украинских военных.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира