|В Минобороны рассказали о состоянии здоровья 4 раненых военных
|25.06.2018 12:11
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Врачи оценивают как удовлетворительное состояние здоровья 4 раненых вчера украинских военных на Донбассе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, передает корреспондент
"К большому сожалению, в результате активных боевых действий
один наш защитник погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и
близким погибшего военнослужащего. Вечная память Воину. Кроме того,
за минувшие сутки 4 военнослужащих получили ранения. Их было
оперативно доставлено в лечебные учреждения, состояние их здоровья
"я характеризуется как удовлетворительное", - сказал Праута.
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