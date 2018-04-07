|Названо имя самого богатого человека Европы
|07.04.2018 08:24
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Французский бизнесмен Бернар Арно, который возглавляет холдинг LVMH, стал самым богатым человеком Европы. Об этом сообщает Bloomberg.
Состояние француза оценивается в 70,6 миллиардов долларов. На второе место попал житель Испании Арманчио Ортега с состоянием в размере 70,1 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась француженка Франсуаза Мэйерс, чье состояние составляет 46,6 миллиардов долларов.
В мировом рейтинге самых богатых людей первые места достались гражданам Соединенных Штатов Америки. Первую позицию занял Джефф Безос с 118 миллиардами долларов, вторую - Билл Гейтс, у которого 90,3 миллиарда долларов. На третье место попал Уоренн Баффет с 84,1 миллиардами долларов.
Как сообщал svodka.net ранее, американское авторитетное издание Forbes обнародовало список самых богатых людей мира по итогам минувшего года, его впервые возглавил хозяин Amazon Джефф Безос.
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