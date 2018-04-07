Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин: "Ну, не чокаясь - за Запад!"

Насыщенная событиями мирового уровня, прошедшая неделя продемонстрировала углубление роста противоречий между Россией и Западом. И в то же самое время показала качественное изменение в отношениях между Россией и Китаем.

При всех добрых отношениях Москвы и Пекина, сложившихся за последние годы, китайцы все-таки вели себя довольно осторожно в тех случаях, когда процесс деградации отношений России и Запада переходил с одной ступеньки на другую по пути вниз. Выжидательная позиция была вполне себе объяснима самой философией китайской политики, предполагающей выжидание и практически исключающей резкие движения.

Однако, на нынешней неделе мы увидели сразу двух ключевых министров китайского правительства, которые прибыли с важными визитами в Москву. Это – министр обороны КНР Вэй Фенхэ и министр иностранных дел КНР Ван И. Причем, Ван И побывал в Москве в очень высоком качестве – в качестве специального посланника председателя КНР Си Цзиньпина, и был принят Владимиром Путиным.

Да, и генерал-полковник Вэй Фенхэ прибыл в столицу не только для участия в VII Московской конференции по международной безопасности. Все обратили внимание на его о том, что «в качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений, а также твёрдую смелость наших вооружённых сил усиливать стратегическое взаимодействие». И далее он прямо заявил на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу: китайская делегация приехала в Москву, чтобы «продемонстрировать США существование тесных связей между армиями Китая и России»!

В условиях нынешнего комплексного международного кризиса эта четкая и ясная позиция китайского руководства свидетельствует о стратегическом решении Пекина перейти на новый уровень взаимоотношений с Москвой – практически бросая вызов Вашингтону и становясь с Россией в ряд товарищей по оружию!

А, если проанализировать итоги визита президента России в Турцию и переговоры Владимира Путина на высшем уровне с главами Турции и Ирана – Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани, то можно сделать вывод о том, что и с этими двумя странами у Москвы укрепляется хитрый союз, подкрепленный волей к урегулированию сирийского конфликта, и далее – к координации действий трех стран в регионе Ближнего и Среднего Востока.

Сближение России, Турции и Ирана на площадке Астанинского процесса по сирийскому урегулированию перерастает в нечто большее к несомненному удовлетворению руководителей трех стран, которые, благодаря рождению этой «тройки», уже видят перспективы отношений не только в сфере безопасности.

Президент Эрдоган образно итоги состоявшихся переговоров так: «Сегодня мы осуществили консультации, определили некоторые шаги, которые, мы верим, осветят путь в будущее в нашем регионе». Видеть перспективу – это очень важно для выстраивания соответствующей политики и долгосрочного развития экономических связей. И лидеры заглядывают уже в поствоенный период. Не зря же после их первых контактов в составе «тройки» кто-то из журналистов назвал эту встречу «новой Ялтой», вспоминая «Большую тройку» - СССР, США и Великобритания времен Второй мировой войны.

Ныне и США, и Великобритания уже совсем не те по своему отношению к Москве, зато поднимаются новые государства, видящие в союзных связях с Россией свое будущее. Тем более, это важно по той простой причине, что отношения мы укрепляем с близкими южными соседями, и, стало быть, с этой стороны границ можем чувствовать себя значительно лучше, чем на западном или афганском направлениях.

Владимир Путин по итогам этой встречи в Анкаре : «Мы ждём, что здравый смысл в конце концов восторжествует, и международным отношениям не будет наноситься такой убыток, который мы наблюдаем в последнее время… Нужно вставать в рамки здоровых политических процессов, основанных на фундаментальных нормах международного права, и тогда обстановка в мире станет более стабильной и прогнозируемой».

Растущее напряжение в мировых делах и расширяющаяся конфликтная граница заставляет руководителей многих стран задумываться и о будущем, и о своем месте в той новой конфигурации, которая, судя по всему, сформируется после нынешнего кризиса. Знаменитый некогда вопрос «С кем вы, деятели культуры?» сегодня вполне уместен для большого числа государств-членов ООН, ведь наряду с ростом напряженности идет и процесс проявления позиций, и не станем отрицать, что этот процесс сам по себе работает на появление ясности – «кто есть кто».

Красивые «упаковки» западных заявлений о «демократии» и «свободе» долгое время вводили в заблуждение немое число стран и лидеров. А сегодня Запад почувствовал, что мировая власть, которой от нераздельно пользовался добрые 500 лет, уходит от него. Военного преимущества уже нет – работает только пропаганда, да и та в режиме fake-news. Долгов наплодили столько, что Запад стоит перед перспективой коллективного банкротства. Угроза войны ещё может сработать, но два океана – Тихий и Атлантический, за которые веками прятались США, уже не преграда для ударов не только по гипотетическим близким, приграничным провокаторам, но и по «штабам», откуда этих провокаторов науськивали, сами находясь далеко и в безопасности. Безопасности для западных «штабов» больше нет – вот что так взволновало «партнеров», которые осознали этот исторический факт.

А, ведь, их треволнения могут реально повлиять на систему международной безопасности. Вот как международную обстановку министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на днях на VII Московской конференции по международной безопасности:

«- Ситуация в мире, несмотря на все наши усилия, продолжала осложняться.

- Основная причина, и это уже бесспорно для многих, непрекращающиеся односторонние шаги Запада во главе с США, которые в целом ряде случаев носят вызывающе деструктивный характер, ведут к опасной разбалансировке механизмов глобального управления.

- В недавно опубликованных американских Стратегиях национальной безопасности и национальной обороны нынешний мир прямо рассматривается через призму военно-политического соперничества в русле логики «свой-чужой», «с нами или против нас».

- Усиливается пренебрежение к международному праву и многосторонним структурам, включая Организацию Объединенных Наций.

- Все больше вопросов вызывает договороспособность США, особенно на фоне попыток обрушить крупные международные договоренности – такие, как общий широкий план действий по иранской ядерной программе, решения ООН по ближневосточному урегулированию, декларация Парижской конференции по климату, базовые принципы ВТО.

- Налицо тенденция к ревизионизму в мировых делах… Ревизии пытаются подвергнуть и Минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируется нынешними киевскими властями. Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия «партии войны» в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем.

- Не прекращаются попытки заигрывания с террористами, деления их на «плохих» и «не очень».

- Создается устойчивое чувство, что американцы стремятся сохранять на огромном геополитическом пространстве (Ближнего и Среднего Востока – С.Ф.) состояние управляемого хаоса, рассчитывая использовать его для того, чтобы оправдать бессрочное военное присутствие США в регионе для продвижения своей односторонней повестки дня.

- В сфере стратегической стабильности Вашингтон ставит во главу угла своей политики обеспечение военного превосходства и подрыв паритета. Наращиваются усилия по развертыванию глобальной системы ПРО. Накачивается потенциал и усиливается военная активность НАТО близко российских границ.

- Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение «порога» применения ядерных вооружений. Звучат идеи о том, чтобы в рамках НАТО подвести под статью 5 Вашингтонского договора проблемы, возникающие в киберпространстве… При этом наши настойчивые призывы начать профессиональный разговор по мерам доверия и противодействию угрозам в этой сфере не находят позитивного отклика ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

- Так называемое «дело Скрипалей» стало предлогом – вымышленным или инсценированным – для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании, но и целого ряда других государств, большинству которых просто «выкрутили руки». Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели.

- Рост конфронтационности и взаимного недоверия порождает стратегическую неопределенность, провоцирует гонку вооружений и, что особенно опасно – способствует милитаризации мышления. А в конечном итоге – размыванию созданной после Второй мировой войны и основанной на главенстве Устава ООН архитектуры безопасности.

- За последние четверть века мировой ландшафт кардинально поменялся и продолжает меняться. Укрепляются новые центры экономической и финансовой мощи и связанного с ней политического влияния, которые проводят внешнюю политику, отвечающую их национальным интересам. Никто не может отказать им в этом абсолютно естественном праве.

- В наших общих интересах сделать так, чтобы объективно складывающаяся полицентричность обрела не хаотичную, а конструктивную динамику, способствовала налаживанию взаимовыгодного сотрудничества и плодотворного партнерства ключевых государств. Иными словами, необходимо признать задачу демократизации международных отношений.

- Не заинтересованы ни в конфронтации, ни в раскручивании гонки вооружений. Но свои интересы, суверенитет и независимость Россия будет отстаивать целенаправленно и эффективно, используя весь запас имеющихся в нашем распоряжении средств.

- На Западе должны, наконец, осознать, что «играть в одни ворота» больше не получится.

- Мы последовательно выступаем за широкий разговор по наиболее актуальным вопросам современности, включая поддержание стратегической стабильности во всех ее аспектах и с полным учетом всех факторов, которые влияют на нее в современных условиях».

Мы начали этот материал с китайской тематики, ею же и завершим. Много важного и интересного было сказано на пресс-конференции Сергея Лаврова и находившегося в Москве министра иностранных дел КНР Ван И.

Китайский гость жестко раскритиковал Вашингтон за начало «торговой войны» против КНР, нарушающей все правила Всемирной торговой организации. Ван И дал понять, что эти агрессивные действия США в сфере торгово-экономических отношений и стали главной причиной того, что китайское руководство сделало решительный шаг на укрепление стратегического союза с Россией. Также стало ясно, что китайцы увидели угрозу своему геопроекту «Один пояс – один путь», который является основополагающей стратегией развития КНР, как во внешнеполитической, так и во внешнеэкономической сфере. А отказываться от принятой стратегии, в реализацию которой вложены уже десятки миллиардов, Китаю никак нельзя.

Сергей Лавров в развитии своего доклада на VII Московской конференции по международной безопасности ещё ряд принципиальных положений, касающихся политических и торгово-экономических связей России и Китая, а также ряда международных проблем – как они видятся с объединенной позиции Москвы и Пекина. Показательно, что общие интересы двух держав распространяются на многие мировые дела, и оценки высказываются очень близкие, что свидетельствует о глубоком взаимопонимании:

Мы констатировали беспрецедентно высокий уровень российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

- Условились наращивать сотрудничество на различных многосторонних площадках, в том числе в ООН, «Группе двадцати», БРИКС, ШОС, РИК, АТЭС, а также в рамках механизма Восточноазиатских саммитов.

- Высказались за то, чтобы продвигать инициативу формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе внеблоковой, равной и неделимой архитектуры безопасности для всех стран этого обширного региона.

- Подробно обменялись мнениями о ситуации вокруг Корейского полуострова.

- Перспективы запуска внутриафганского диалога и роли международного сообщества в этом процессе рассмотрели с учетом итогов недавней Международной конференции по Афганистану в Ташкенте.

- Отметили совпадение подходов по сирийскому урегулированию.

- Мы, как и КНР, обеспокоены в связи со стремлением отдельных сил политизировать в антиправительственном русле деятельность на сирийском направлении в рамках ООН, ОЗХО.

- В фокусе нашего внимания была и реализация Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Исходим из того, что попытки пересмотреть условия этой договоренности не соответствуют положениям резолюции 2231 СБ ООН, которая была принята в июле 2015 г. и полностью одобрила достигнутую сделку.

- Отмечаем противоречивость в политике США на международной арене. Ни один из членов кабинета, отвечающий за внешние дела, если я правильно помню, даже года не проработал в своей должности. Такая смена поколений, наверное, тоже сказывается на практике объявления решений и том виде, в котором они впоследствии воплощаются в жизнь.

- Хотели бы внести ясность. Для этого нужен регулярный разговор (с США – С.Ф.)… Отмечу, что по линии военных налажен т.н. «деконфликтинг», разговор во избежание непредвиденных инцидентов. Это работает.

- Мы имеем дело с администрацией президента США Д. Трампа, которая предпринимает ревизионистские действия на мировой арене, ревизуя практически все ключевые договорённости последнего времени, которые были достигнуты международным сообществом, и большинство которых было одобрено Советом Безопасности ООН. Это касается Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который уже не устраивает США (они требуют его ревизии). США также требуют ревизии Парижского соглашения по климату, правил Всемирной торговой организации и много другого… Такой ревизионизм отражает стремление делать ещё больший упор на односторонность в мировых делах, нежели тот упор, который мы наблюдали в администрации бывшего президента США Б.Обамы.

- Это уже не дипломатия, а попытка навязывать свои интересы в одностороннем порядке при полном игнорировании интересов других.

- Верить на слово мы перестали давно, в том числе нашим западным коллегам. Не буду даже упоминать иракский кризис 2003 г., когда нас призывали «верить на слово». Очень много других ситуаций было, когда нас, по большому счету, «вводили в заблуждение». Это очень мягко, дипломатично говоря.

- Те действия, которые под предлогом инцидента в Солсбери, стали предпринимать, в первую очередь, англосаксы и те, кому они «выкрутили руки», действительно подрывают стабильность, прежде только, в Евроатлантике, но и в более широком плане, и тем самым создают проблемы для международного мира и безопасности».

Похоже, перед нами – новый, качественно новый уровень разговора с коллективным Западом, который взяла российская сторона по той причине, что добрым словом их уже не проймешь. Как мы написали выше, ясность – это всегда лучше, чем фигура умолчания или недоговоренности. Видимо, настали такие времена, что прямые высказывания, не поощрявшиеся прежде в рамках дипломатического этикета, сегодня очень востребованы по той причине, что они точнее и быстрее только доходят и до оппонентов, и до симпатизантов. А, уж, зримые позитивные для России перемены в политике Китая, который четко сформулировал свою роль стратегического союзника, чего, однако, ожидали от него уже некоторое время – это веское дополнение, укрепляющее наши позиции в сложном диалоге с Западом. Да – диалоге. И там истерят именно потому, что поняли: лучше уж разговор, а то можно получить и совсем не духоподъемный ответ на западные милитаристские игры. Заигрались, а теперь поняли суть исторического момента, и кое-кого уже просто трясет. А Москва ужесточает тон. Они этого заслужили.

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