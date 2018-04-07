За минувшие сутки боевики 42 раза нарушили "пасхальное перемирие"

За минувшие сутки боевики 42 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать "пасхальное перемирие". Агрессор совершил 42 обстрела позиций украинских защитников, применив при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениями", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

На Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии, а также вооружения БМП боевики обстреляли позиции ВСУ в Широкино, а из минометов калибра 82 мм - близко Песков. Из гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и часто Авдеевки. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил по нашим укреплениям неподалеку Талаковки и Гнутово. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополя, Шахты "Бутовка", Песков и Каменки, а снайперский огонь - велся близко Широкино.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам близко Луганского. Кроме этого, 120 мм минометы незаконные вооруженные формирования применили по защитникам н.п. Валуйское, а минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы - по защитникам Троицкого. Также из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по позициям ВСУ в районе н.п. Новолуганское.