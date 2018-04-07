В пятницу, 6 апреля, прошла эвакуация в здании Госдумы в Москве, располагающемся на улице Охотный ряд, дом 1, пишет со ссылкой на .

В ходе мероприятия сообщение о том, что всем необходимо безотлагательно покинуть помещение, транслировалось по громкой связи парламента. Сообщалось, что лифты в здании не работают, в связи с чем необходимо было воспользоваться эвакуационными выходами.

Как сообщают источники, эвакуация была учебной.

Напомним, 4 апреля в Москве горел ТЦ «Персей для детей». По предварительным данным, пожар произошел на складе на четвертом этаже. Звонок спасателям поступил в 12:32.

«В здании торгового центра по адресу: Малая Семеновская, дом 28, строение 19, произошел пожар. Предварительно, очаг находится на четвертом этаже. Его площадь и что горит, устанавливается», — сказали в ведомстве. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.

В сообщили о шести пострадавших в пожаре в ТЦ «Персей для детей«, двое из них в тяжёлом состоянии. Большинство пострадавших — пожарные.

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