Сборная Украины по боксу между юниоров заняла третье общекомандное место на международном турнире “Мемориал Почетного президента Европейской Конфедерации бокса Емиля Жечева”, который принимала столица Болгарии. Об этом сообщает Федерация бокса Украины, передает .

По результатам соревнований в активе нашей команды два “золота”, четыре “серебра” и три “бронзы”.

“Считаю, что нам удалось показать хороший результат на соревнованиях такого уровня. В этом году участие в турнире принимал действительно сильный состав участников, следовательно мне действительно приятно за наших ребят, которые проявили свои сильные стороны для достижения такого итогового результата”, — отметил главный тренер юниорской сборной Украины Олег Кудинов.

Победителем соревнований стал Андрей Шумилов в весовой категории до 54 кг и Юрий Захареев (66 кг).

Серебряными призерами соревнований стали: Ярослав Бган (50 кг), Тимур Шепель (52 кг), Илья Мельничук (75 кг) и Денис Салабай (80 кг). “Бронзу” в копилку команды добавил Виталий Штурипита (48 кг) и Геннадий Масленников (52 кг).

Как сообщал наш сайт, два “золота” юниорского чемпионата Европы по боксу было завоевано у представителей Украины в прошлом году.

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