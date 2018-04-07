На видеозаписи и.о. министра здравоохранения предлагают взятку квартирой в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого.

Журналисты ТСН обнародовали видеозапись Национального антикоррупционного бюро, на котором и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку квартирой. На видео чиновнице предлагают взятку в виде квартиры в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневое, информирует svodka.net.

Отмечается, что это один из эпизодов, которые были записаны с помощью аквариума в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого. В нем фигурируют не менее пяти человек.

Так, присутствует помощник Олега Ляшко Александр Богачев, который является главой Киево-Святошинского районного отделения Радикальной партии. Он утверждает, что Супрун сама жаловалась на жилищные условия, и он решил помочь, за что его «теперь хотят судить».

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Также на видео мэр Вишневого Илья Диков лично встречается с Супрун и обсуждает схему передачи ей квартиры через «собственные фонды», которую должны были оформить на ее помощника.

В сюжете говорится, что Супрун сразу сообщила правоохранителям о предложении взятки и в дальнейшем «подыгрывала» участникам схемы.

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