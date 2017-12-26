Третий президент Грузии Михаил Саакашвили намерен подать иск в отношении Службы безопасности Украины из-за его похищения. Об этом он сообщил во время общения с журналистами перед допросом в СБУ.

"Мы сейчас готовим к СБУ иск за бандитизм, набег, похищение человека. Они меня похитили. Это подтверждено официально", - отметил он.

Саакашвили подчеркнул, что также намеревается подать иск в ЕСПЧ и получить компенсацию за вред, нанесенный ему действиями силовиков.

"Также готовим иск в Европейский суд по правам человека.

Я буду требовать компенсацию за похищение.

Когда в Украине сменится власть, каждый из них будет отвечать не просто за то, что они сделали со мной, а за то, что они ежедневно делают с гражданами Украины", - указал третий президент Грузии.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник, 26 декабря, не будет принимать участие в допросе в кабинете следователя в Службе безопасности Украины. Об этом во время общения с журналистами заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Мы получили одну повестку, в которой указано два следственных действия.

Мы считаем, что это нарушение уголовно-процессуального законодательства. Эти следственные действия не являются неотложными. Там указан допрос и получение образцов для экспертизы.

Мы считаем, что эти следственные действия проходить одновременно не могут", - объяснил адвокат.

Адвокат отметил, что в связи с нарушением законодательства со стороны правоохранителей Саакашвили не будет принимать участие в допросе в СБУ.

"Нами сегодня не планируется проход в кабинет следователя для проведения следственных действий в связи с данными нарушениями", - сказал Чернолуцкий.

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