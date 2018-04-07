С начала 2018 года на территории Польши был зафиксирован один случай антиукраинской пропаганды. Об этом на требование сообщили в посольстве Украины в Республике Польша.

"На ваш требование о предоставлении информации об инцидентах антиукраинского характера на территории Польши сообщаем, что с начала 2018 зафиксирован один случай антиукраинской пропаганды", - сообщили в посольстве.

Так, 19 марта 2018 года представители польских националистических организаций пикетировали Посольство Украины в Польше.

"Группировка польских националистов представляли почти 80 участников таких организаций как "Национапьное движение", "Национально-радикальный лагерь" и "Всепольская молодежь". Под возгласы "Бандеровцы-убийцы" они сожгли портреты С.Бандеры и Ю.Шухевича", - отметили в посольстве.

Как сообщал ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что польским националистам "подсунули" идею спекуляций на польско-украинской истории российские спецслужбы.

В свою очередь польский Сейм обсудил роль спецслужб России в провокациях в Украине и Польше.

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