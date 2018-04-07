Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что договорился о сотрудничестве с Академией спикеров Нидерландов. Саакашвили рассказал о своей новой работе Фото: EPA "Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", – написал он. https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1908776329152739 Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2007 годах, а также с 2008-го по 2013-й год. В мае 2015 года политик получил украинское гражданство. 12 февраля Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. В июле 2017 года, когда Саакашвили находился в США, президент Украины Петр Порошенко издал приказ о потере им гражданства на основании недостоверных данных, поданных в Госмиграционную службу Украины.14 февраля экс-президент Грузии прибыл в Нидерланды. Власти страны вручили ему удостоверение личности. Украинские власти запретили лидеру "Руху нових сил" въезд в страну до 2021 года.Генеральная прокуратура подозревает Саакашвили в получении из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. 12 марта уголовное производство в отношении политика приостановили.18 марта Саакашвили предупредил, что может приехать в Украину "в любой момент".3 апреля Саакашвили заявил о планах вернуться в Грузию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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