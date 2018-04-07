Министерство финансов Соединенных Штатов Америки обязало американские компании расторгнуть контракты и договоренностями с организациями Российской Федерации, попавшими в список санкций. Об этом сообщается в официальных документах Министерства финансов США.

Американские бизнесмены обязаны прекратить транзакции и взаимодействия с En + Group, Группой ГАЗ и Объединенной компанией РУСАЛ, которые принадлежат российскому олигарху Олегу Дерипаске, до 12:00 7 мая.

Контракты и договоренности с 12 российскими организациями из списка санкций, включая агрохолдинг Кубань, Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, группой EN +, ЕвроСибЕнерго, Группой ГАЗ, Газпром Бурение, Ладога Менеджмент, NPV Engineering, Группой Ренова, Русские Машины и ОК Русал, должны быть аннулированы до 5 июня.

Помимо этого, бизнесменам из США запрещено иметь отношения с любой компанией, которая имеет 50% и более акций в указанных организациях.

Как сообщал svodka.net ранее, в пятницу, 6 апреля, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

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