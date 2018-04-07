Президент Украины Петр Порошенко в субботу выразил поздравления всем христианам к праздником Благовещения, передает со ссылкой на Twitter президента. “Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!”, — написал глава государства. Кроме того, Порошенко на своей странице поделился иконой украинского художника Михаила Тымчука. Благовещение православные христиане празднуют ежегодно 7 апреля. Это день, когда ангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Сына Божьего — Иисуса Христа. Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!



Автор иконы: Украинский художник Михаил Тимчук pic.twitter.com/5zjQRiP44N — Петр Порошенко (@poroshenko) 7 апреля 2018 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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