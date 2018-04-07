|Президент поздравил украинцев с Благовещением
|07.04.2018 08:50
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Президент Украины Петр Порошенко в субботу выразил поздравления всем христианам к праздником Благовещения, передает со ссылкой на Twitter президента.
“Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!”, — написал глава государства.
Кроме того, Порошенко на своей странице поделился иконой украинского художника Михаила Тымчука.
Благовещение православные христиане празднуют ежегодно 7 апреля. Это день, когда ангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Сына Божьего — Иисуса Христа.
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