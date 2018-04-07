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Президент поздравил украинцев с Благовещением
07.04.2018 08:50

Президент Украины Петр Порошенко в субботу выразил поздравления всем христианам к праздником Благовещения, передает со ссылкой на Twitter президента.

“Сердечно поздравляю всех христиан со светлым праздником Благовещения!”, — написал глава государства.

Кроме того, Порошенко на своей странице поделился иконой украинского художника Михаила Тымчука.

Благовещение православные христиане празднуют ежегодно 7 апреля. Это день, когда ангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть, что она непорочно зачнет от Святого Духа и родит Сына Божьего — Иисуса Христа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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