На Донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии, а также вооружения БМП сепратисты обстреляли позиции ВСУ в Широкино. Также велся огонь по украинским опорным пунктам близко Луганского.

За минувшие сутки позиции Вооруженных сил на Донбассе были обстреляны 42 раза, два бойца получили ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО утром в субботу, 7 апреля, информирует svodka.net.

По данным штаба, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, пулеметы и вооружение БМП возле Водяного, Лебединского, Марьинки, Авдеевки, Талаковки, Гнутово, Красногоровки, Павлополя, шахты «Бутовка», Песок, Каменки и Широкино.

На луганском направлении сепаратисты применяли минометы в районе Троицкого, Луганского, Валуйского и Новолуганского, говорится в сообщении.

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