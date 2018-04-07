На территории, где Рябикин: Скорее только, к 2030 году станет вопрос о его сносе Фото: Павло Рябікін / Facebook "Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее только, к 2030 году станет вопрос о его сносе", – сказал Рябикин.Он отметил, что Кабмин концепцию пока не утвердил.Рябикин добавил, что на территории терминалов B и D планируют создать один мега-терминал, где будет двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы. По словам Рябикина, терминал D со временем станет Point-to-Рoint – терминалом, который также сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.На сайте аэропорта сообщается, что он является самым большим в Украине и обслуживает более 10 млн пассажиров в год. В Борисполе есть пять терминалов – A, B, C, D и F.В аэропорту планируют, что к 2045 году пассажиропоток увеличится до 50 млн человек в год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки аэропорта терминала рябикин как его Теги: деньги