|
Терминал "B" аэропорта Борисполь планируют снести
|
07.04.2018 08:53
|
На территории, где Рябикин: Скорее только, к 2030 году станет
вопрос о его сносе Фото: Павло Рябікін / Facebook "Так сложилось,
что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая
священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас, как
чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально
использовать в ближайшие годы тяжело. Поэтому концепция развития
аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй
очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее только, к
2030 году станет вопрос о его сносе", – сказал Рябикин.Он отметил,
что Кабмин концепцию пока не утвердил.Рябикин добавил, что на
территории терминалов B и D планируют создать один мега-терминал,
где будет двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные
полосы. По словам Рябикина, терминал D со временем станет
Point-to-Рoint – терминалом, который также сконцентрирует под
своей крышей лоукост и чартерные перевозки.На сайте аэропорта
сообщается, что он является самым большим в Украине и обслуживает
более 10 млн пассажиров в год. В Борисполе есть пять терминалов –
A, B, C, D и F.В аэропорту планируют, что к 2045 году
пассажиропоток увеличится до 50 млн человек в год.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира