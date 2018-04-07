Апелляционный суд Киева оставил в силе судебный приговор в отношении "начальника службы тыла "ДНР" Дмитрия Куприяна, которого приговорили к 5 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает

"По результатами судебного рассмотрения материалов уголовного производства по обвинению гражданина Украины Д.Куприяна, направленного в суд Генеральной прокуратурой Украины, последний признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины и приговорен к 5 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование провело Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

"Указанное лицо обвинялось в том, что с июня по сентябрь 2014 года, находясь на территории Донецкой области, которая контролировалась террористической организацией "ДНР", разделяя политические взгляды членов террористической организации "ДНР", ее цели и осознавая противоправный характер деятельности этой террористической организации, стал членом вышеуказанной террористической организации и, занимая должность так называемого "начальника службы тыла "ДНР" и следуя указаниям так называемого "министра обороны ДНР", гражданина Российской Федерации И.Гиркина, принимал активное участие в деятельности указанной террористической организации, а также способствовал ее деятельности", - отметили в ГПУ.

Этот судебный приговор оставлен в силе постановлением Апелляционного суда Киева от 04.04.2018 года, которое вынесли по результатам рассмотрения апелляционных жалоб обвиняемого и его защитника.

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