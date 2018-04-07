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Страстная пятница на фронте: 42 вражеских обстрела, ранены двое украинских бойцов
07.04.2018 08:58
Страстная пятница на фронте: 42 вражеских обстрела, ранены двое украинских бойцов

За прошедшие сутки боевики на Донбассе продолжали игнорировать «пасхальное перемирие». Агрессор совершил 42 обстрела позиций украинских защитников применив при этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи

«На Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии, а также вооружения БМП соперник обстрелял наши позиции в Широкиному, а из минометов калибра 82 мм – близко Песков. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и часто Авдеевки. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие агрессор применил по нашим укреплениям неподалеку Талаковки и Гнутового. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополя, Шахты «Бутовка», Песков и Каменки, а снайперский огонь велся близко Широкиного», — говорится в сообщении.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Луганского, Валуйского, Троицкого и Новолуганського.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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