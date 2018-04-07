За прошедшие сутки боевики на Донбассе продолжали игнорировать «пасхальное перемирие». Агрессор совершил 42 обстрела позиций украинских защитников применив при этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи

«На Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии, а также вооружения БМП соперник обстрелял наши позиции в Широкиному, а из минометов калибра 82 мм – близко Песков. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по защитникам Водяного, Лебединского, Марьинки и часто Авдеевки. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие агрессор применил по нашим укреплениям неподалеку Талаковки и Гнутового. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Павлополя, Шахты «Бутовка», Песков и Каменки, а снайперский огонь велся близко Широкиного», — говорится в сообщении.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Луганского, Валуйского, Троицкого и Новолуганського.

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