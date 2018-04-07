Врачи выезжают с подконтрольной боевикам территории в Россию или подконтрольную властям Украины территорию, сообщил депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук. Тымчук: Преимущественно выезжают врачи узкой специализации – хирурги и травматологи Фото: uacrisis.org "На данный момент в большинстве медицинских учреждений на территории, контролируемой "ДНР", осталось не более 40-50% квалифицированных медицинских специалистов. Преимущественно выезжают в РФ или на подконтрольную Украине территорию врачи узкой специализации – хирурги и травматологи, что обусловлено значительной нагрузкой на данную категорию специалистов: в "ДНР", кроме оказания медицинской помощи гражданским пациентам, они вынуждены оказывать помощь боевикам и российским наемникам из состава "1 АК ДНР", – написал Тымчук. https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1514621541999829 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки днр тымчук боевикам территории выезжают Теги: война в украине