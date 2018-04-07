Врачи выезжают с подконтрольной боевикам территории в Россию или
подконтрольную властям Украины территорию, сообщил депутат от
"Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
Тымчук: Преимущественно выезжают врачи узкой
специализации – хирурги и травматологи Фото: uacrisis.org "На
данный момент в большинстве медицинских учреждений на территории,
контролируемой "ДНР", осталось не более 40-50% квалифицированных
медицинских специалистов. Преимущественно выезжают в РФ или на
подконтрольную Украине территорию врачи узкой специализации –
хирурги и травматологи, что обусловлено значительной нагрузкой на
данную категорию специалистов: в "ДНР", кроме оказания медицинской
помощи гражданским пациентам, они вынуждены оказывать помощь
боевикам и российским наемникам из состава "1 АК ДНР", – написал
Тымчук.
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1514621541999829
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира