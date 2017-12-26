Делегация партии "За життя" недавно была с официальным визитом в Брюсселе, где заявила европейским чиновникам, что Украина должна отказаться от долгов перед МВФ как от народных и сделать их личными долгами коррупционеров, заявил глава политической силы Вадим Рабинович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Вадим Рабинович: Власть просто проедает наши средства, не советуясь с нами Скриншот: Вадим Рабинович / YouTube В этом году МВФ выделил Украине $1 млрд, а страна выплатила $1,3 млрд возврата по кредиту с процентами, сообщил нардеп. "Для МВФ нет смысла давать займы стране, которую считают одной из лидеров по коррумпированности, потому что деньги просто украдут, а долги лягут не только на нас, но и на следующие поколения украинцев, – считает Рабинович. – Зачем нам нужно такое кредитование, что это такое? Подобное сотрудничество привело к тому, что каждый новорожденный украинец должен мировым финансовым институтам по 10 тысяч евро. К тому же МВФ постоянно указывает нам, что мы должны еще сделать, чтобы получить очередной транш: вырубить лес, поднять тарифы и прочее. Друзья не дают заведомо невыгодные кредиты и не могут приветствовать уничтожение медицины и образования, подталкивать к продаже земли. МВФ нам не друг, а вредная и очень опасная организация. Ряд стран уже отказались от сотрудничества с фондом – Греция, Ирландия, это должны сделать и мы".Политик добавил, что предложил чиновникам в Европе, как можно вернуть уже одолженные Украине деньги."Делегация партии "За життя" недавно была с официальным визитом в Брюсселе, где мы предложили европейским чиновникам забрать у наших коррупционеров их замки и дворцы в счет погашения долга Украины перед МВФ и Всемирным банком. Мы должны отказаться от этих долгов как народных, а сделать их личными долгами коррупционеров-чиновников, которые ни дня не проработали в бизнесе, но чудным образом владеют виллами и яхтами", – заявил он.Пока же деньги МВФ в Украине проедает власть, считает народный депутат."Без плана нельзя строить даже сарай, не то что распределять государственные ресурсы. Власть просто проедает наши средства, не советуясь с нами", – убежден Вадим Рабинович.ВИДЕО Видео: Вадим Рабинович / YouTube Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.14 октября министр финансов Александр Данилюк заявил, что "реалистично" оценивает вероятность поступления следующего транша до конца 2017 года, но 26 октября в Нацбанке Украины отметили, что ожидают поступления средств не ранее чем в первом квартале 2018 года.18 декабря в МВФ заявили, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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