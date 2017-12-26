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Рабинович: МВФ нам не друзья. Мы предложили в счет долга забрать у наших коррупционеров их замки и дворцы
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26.12.2017 11:43
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Делегация партии "За життя" недавно была с официальным визитом в
Брюсселе, где заявила европейским чиновникам, что Украина должна
отказаться от долгов перед МВФ как от народных и сделать их личными
долгами коррупционеров, заявил глава политической силы Вадим
Рабинович. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Вадим Рабинович: Власть просто проедает наши
средства, не советуясь с нами Скриншот: Вадим Рабинович / YouTube В
этом году МВФ выделил Украине $1 млрд, а страна выплатила $1,3 млрд
возврата по кредиту с процентами, сообщил нардеп. "Для МВФ нет
смысла давать займы стране, которую считают одной из лидеров по
коррумпированности, потому что деньги просто украдут, а долги лягут
не только на нас, но и на следующие поколения украинцев, –
считает Рабинович. – Зачем нам нужно такое кредитование, что
это такое? Подобное сотрудничество привело к тому, что каждый
новорожденный украинец должен мировым финансовым институтам по 10
тысяч евро. К тому же МВФ постоянно указывает нам, что мы должны
еще сделать, чтобы получить очередной транш: вырубить лес, поднять
тарифы и прочее. Друзья не дают заведомо невыгодные кредиты и не
могут приветствовать уничтожение медицины и образования,
подталкивать к продаже земли. МВФ нам не друг, а вредная и очень
опасная организация. Ряд стран уже отказались от сотрудничества с
фондом – Греция, Ирландия, это должны сделать и мы".Политик
добавил, что предложил чиновникам в Европе, как можно вернуть уже
одолженные Украине деньги."Делегация партии "За життя" недавно была
с официальным визитом в Брюсселе, где мы предложили европейским
чиновникам забрать у наших коррупционеров их замки и дворцы в счет
погашения долга Украины перед МВФ и Всемирным банком. Мы должны
отказаться от этих долгов как народных, а сделать их личными
долгами коррупционеров-чиновников, которые ни дня не проработали в
бизнесе, но чудным образом владеют виллами и яхтами", – заявил
он.Пока же деньги МВФ в Украине проедает власть, считает народный
депутат."Без плана нельзя строить даже сарай, не то что
распределять государственные ресурсы. Власть просто проедает наши
средства, не советуясь с нами", – убежден Вадим
Рабинович.ВИДЕОВидео: Вадим Рабинович / YouTube Последний меморандум
о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015
года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5
млрд. В рамках этой программы украинское правительство
получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года
в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра
программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской
поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных
законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.14
октября министр финансов Александр Данилюк заявил, что
"реалистично" оценивает вероятность поступления следующего
транша до конца 2017 года, но 26 октября в Нацбанке Украины
отметили, что ожидают поступления средств не ранее чем в
первом квартале 2018 года.18 декабря в МВФ заявили,
что украинские власти должны откорректировать цены на
природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.
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