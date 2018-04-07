Основатель, генеральный директор и главный инженер американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск считает, что искусственный интеллект создаст "бессмертного диктатора, от которого никогда не избавится". Такое заявление он сделал в документальном фильме Криса Пейна "Доверяешь ли ты этому компьютеру", сообщает Mashable .

Глава SpaceX допустил возможность, что искусственный интеллект, который могут создать авторитарные правительства, сможет пережить отдельных лидеров либо партии, а также стать постоянным источником угнетения.

Он подчеркнул, что в истории уже были примеры диктаторов, в частности Муссолини и Гитлер, однако они, в отличие от искусственного интеллекта, были смертными.

"Это очень важный вопрос. Это повлияет на нашу жизнь таким образом, который мы сейчас не можем себе представить", - отметил Маск.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, председатель совета директоров и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что американская компания "целиком и полностью" обанкротилась .

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