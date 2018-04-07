Первые подразделения военнослужащих национальной гвардии США отправляются к границе с Мексикой, говорится в совместном заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, информирует .

“Сегодня вечером (утро по киевскому времени) войска национальной гвардии выдвигаются поддержать миссию по обеспечению безопасности границ вдоль юго-восточной границы США”, — говорится в Twitter-сообщении Кирстен Нильсен.

В заявлении подчеркивается, что национальная гвардия будет заниматься недостатками в безопасности, которые были обнаружены департаментом внутренней безопасности “в близком сотрудничестве” с губернаторами штатов, расположенных рядом с границей.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хочет отправить на охрану границы от 2 до 4 тысяч военнослужащих национальной гвардии США, которые будут находиться там на время строительства стены.

Предотвращения проникновения в США нелегальных иммигрантов с территории Мексики было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил прекратить использование практики “поймал и отпустил” по нелегалов, находящихся на территории страны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира