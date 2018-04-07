Лидером рынка первого квартала стал автомобиль Golf

В первом квартале 2018 года в Украине было реализовано 19,3 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает ассоциация , передает

Лидером рынка первого квартала стал автомобиль , который выбрали 1160 украинцев.

Вторым по популярности стал также представитель концерна AG, автомобиль A3, реализация которого за три месяца достигла 745 ед.

Третья и четвертая позиции за автомобилями японской автомобилестроительной корпорации – кроссовером RAV4 (744 авто) и седаном Camry (662 авто).

Замыкает лидерскую пятерку Duster. Этот компактный кроссовер разошелся тиражом 660 шт.

В топ-10 первого квартала также попали следующие модели: Qashqai – 494 шт.; RavonR2 – 484 шт.; Tucson – 477 шт.; X-Trail – 460 шт.; Octavia – 443 шт.

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