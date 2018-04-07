Норвежская лыжница Марит Бьорген заявила, что у нее нет мотивации,
чтобы выложиться на 100% еще в одном спортивном сезоне. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке У Бьорген 15
олимпийских наград Фото: ЕРА "Я знаю, что у меня нет
мотивации, необходимой для того, чтобы дать 100% сезона,
следовательно я решила уйти", – сказала она после победы в
гонке на пять километров на соревнованиях NM Alta 2018.Бьорген
подчеркнула, что занимается лыжным спортом больше 20 лет. Она
сказала, что хочет больше времени проводить с сыном.Последняя гонка
с участием Бьорген состоится сегодня, 7 апреля, на
соревнованиях NM Alta 2018.Норвежка является самой
титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпийских Игр. Всего у
нее 15 олимпийских наград, из них восемь – золотые. Она
четыре раза становилась обладательницей Кубка мира по лыжным
гонкам.
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