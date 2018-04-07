Норвежская лыжница Марит Бьорген заявила, что у нее нет мотивации, чтобы выложиться на 100% еще в одном спортивном сезоне. Этот материал можно прочитать и на украинском языке У Бьорген 15 олимпийских наград Фото: ЕРА "Я знаю, что у меня нет мотивации, необходимой для того, чтобы дать 100% сезона, следовательно я решила уйти", – сказала она после победы в гонке на пять километров на соревнованиях NM Alta 2018.Бьорген подчеркнула, что занимается лыжным спортом больше 20 лет. Она сказала, что хочет больше времени проводить с сыном.Последняя гонка с участием Бьорген состоится сегодня, 7 апреля, на соревнованиях NM Alta 2018.Норвежка является самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпийских Игр. Всего у нее 15 олимпийских наград, из них восемь – золотые. Она четыре раза становилась обладательницей Кубка мира по лыжным гонкам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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