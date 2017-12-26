Карьера Сергея Елисеева отчасти объясняет, почему украинские вооруженные силы сдали Крым практически без боя, и почему НАТО теперь заявляет, что готовится к попыткам России подрывать лояльность военнослужащих в восточноевропейских странах альянса.

Его приход на второй по значению пост на украинском флоте задолго до захвата Крыма Россией демонстрирует, что лояльность многих военных из стран, некогда принадлежавших бывшему Советскому Союзу, по-прежнему остается разделенной. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует еizvestia.com.

У Елисеева были российские корни, но служил он другой постсоветской республике — Украине. В сложной ситуации он перебежал к русским. Военные аналитики НАТО сейчас полагают, что Москва считает людей с подобными двойственными личными связями потенциально ценным активом на случай новой конфронтации с Западом.

В 2014 году Елисеев был первым заместителем командующего Военно-морскими силами Украины, большая часть которых базировалась в Крыму. Именно тогда российские солдаты в форме без знаков различия начали захватывать украинские корабли и военные базы на полуострове.

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Вместо того, чтобы оказать сопротивление, Елисеев ушел со службы и впоследствии получил новую должность — заместителя командующего российским Балтийским флотом.

Елисеев, которому сейчас 55 лет, не ответил на вопросы, направленные ему Reuters через российское министерство обороны.

Однако в Киеве не сомневаются в том, кому принадлежит его верность. «Когда он приносил присягу Украине, для него это были пустые слова. Он всегда был настроен пророссийски», — уверен нынешний командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко, некогда служивший вместе с Елисеевым.

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В сущности, российские солдаты в конце февраля 2014 года с легкостью добились своего — Елисеев был лишь одним из многих перебежчиков, а сопротивления россиянам не оказывал почти никто из украинских военных в Крыму.

В следующем месяце Россия аннексировала Крым, вступив в серьезную конфронтацию с Западом, которая в дальнейшем усугубилась из-за причастности Москвы к продолжающейся до сих войны в Восточной Украине.

Как показывают более десятка интервью, которые были взяты Reuters у людей с обеих сторон конфликта, в ходе захвата Крыма Москва и ее крымские союзники использовали слабости вооруженных сил Киева, чтобы подорвать способность украинских военных давать отпор.

Российское министерство обороны не ответило на заданные Reuters вопросы о его версии событий 2014 года.

Один из высокопоставленных офицеров сил НАТО сообщил Reuters, что российская разведка продолжает использовать ту же тактику, что и в Крыму, и пытается вербовать этнических русских, которые служат в вооруженных силах граничащих с Россией стран.

На условиях анонимности офицер заявил, что альянс особенно чувствителен к риску в странах с высокой концентрацией этнических русских — и в первую очередь в Прибалтике.

По его словам, НАТО вынуждена принимать меры предосторожности, хотя угрозу не следует переоценивать — русское происхождение не всегда означает лояльность Москве.

Официальные лица из прибалтийских стран — бывших советских республик, в отличие от Украины состоящих в НАТО, — не считают опасность серьезной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также утверждает, что он доверяет армиям Эстонии, Латвии и Литвы. Тем не менее, он заявил Reuters: «Мы должны все время сохранять бдительность. Мы должны постоянно совершенствовать наши разведывательные инструменты и должны засекать любые попытки подорвать лояльность наших сил».

Утрата бдительности

Украинская аттестационная комиссия, проводившая собеседование с Елисеевым перед его назначением на пост заместителя командующего ВМС задолго до аннексии, судя по всему, бдительность утратила.

Елисеев родился под Москвой, в 1983 году окончил советское военно-морское училище в российском городе Калининграде и служил потом на российском Тихоокеанском флоте.

Комиссия спросила Елисеева, что он будет делать в случае войны между Россией и Украиной. По словам бывшего офицера украинского флота Мирослава Мамчака, служившего с Елисеевым, он ответил, что подаст в отставку. Несмотря на этот ответ в 2006 году Елисеев получил назначение.

Мамчак не рассказал Reuters, откуда ему известно, о чем шла речь на комиссии, однако последующие события подтверждают его версию.

Отношения между Россией и Украиной портились по мере того, как Киев сближался с НАТО, и спустя восемь лет после своего назначения Елисеев сдержал свое слово и ушел с украинской службы.

Действия России были не единственным фактором, влиявшим на события в Крыму. Украина много лет пренебрегала своими вооруженными силами, после свержения правительства в Киеве возник вакуум власти, а многие жители Крыма чувствовали больше симпатии к Москве.

Тем не менее, важно, что многие украинские военнослужащие, связанные с Россией, сменили сторону, когда началась аннексия, а некоторые офицеры притворялись, что они оказывают сопротивление русским, только чтобы избежать военного трибунала. Москва также перехватывала приказы из Киева, чтобы они не достигали крымских гарнизонов.

«В том, что происходило, не было ничего спонтанного. Все было организованно, и каждый играл свою роль», — говорит Михаил Коваль, в то время прежний заместителем командующего украинскими пограничными войсками, а сейчас занимающий в Киеве пост заместителя главы Совета безопасности.

Приглашение к измене

Воронченко, на момент аннексии также прежний заместителем командующего украинским флотом, говорит, что после начала российской операции он тоже получал предложения перейти на сторону России.

Он сообщил Reuters, что эти предложения исходили от главы самопровозглашенного пророссийского правительства Крыма Сергея Аксенова, а также от командующего российским Южным военным округом и от заместителя российского министра обороны.

На вопрос о том, что ему предлагали в обмен на это, Воронченко ответил: «Должности, квартиру… Аксенов предложил назначить меня министром обороны Крыма». Ни Аксенов, ни российское министерство обороны не ответили на вопросы Reuters об этих контактах.

Воронченко, как и многие другие высокопоставленные украинские офицеры, служил в советских вооруженных силах вместе с людьми, которые сейчас служат в российской армии. Он также много лет провел в Крыму, в котором Россия арендовала у Украины базы для своего Черноморского флота с тех пор, как в 1991 году распался Советский Союз.

«Генералы, которые меня уговаривали… говорили, что мы принадлежим к одному кругу, что мы — выходцы из советской армии, — вспоминает он. — Но я сказал им, что я — другой… Я не ваш».

На сторону России перешел командующий Военно-морскими силами Украины Денис Березовский вместе с несколькими подчиненными. Позднее он был назначен заместителем командующего российским Черноморским флотом.

Его примеру последовали многие другие. Например, военнослужащие одного из украинских подразделений связи смотрели российское телевидение. На экране появился президент Владимир Путин.

«К моему удивлению, они все встали, — вспоминает инженер из этого подразделения Святослав Велтинский. — Они этого ждали». Большая часть этих военнослужащих перешла на сторону России.

Показуха

Даже те, кто был готов противиться, оказались в безнадежном положении. Один из украинских пограничников рассказал Reuters, что его командир уничтожил корабли своего подразделения, чтобы они не попали в руки русских, и приказал своим людям стрелять по любому, кто попробует зайти на территорию базы.

Однако связь на базе не работала — русские ее заглушили или перерезали. Оказавшись в изоляции от своих и в окружении превосходящих российских сил, командир заключил сделку с офицером, командовавшим российским спецназом.

Он позволил пророссийски настроенным гражданским без последствий открыть ворота базы. Украинцы «вроде как не могли ничего сделать — нельзя же стрелять в мирных жителей», — рассказал прежний пограничник, говоривший на условиях анонимности, так как он по-прежнему живет в Крыму и в связи с этим опасается неприятностей.

За гражданскими на базу вошли российские солдаты, предложившие украинским военным перейти на сторону России. Примерно половина согласилась, но командир отказался и ему позволили покинуть Крым.

«Он не оказал сопротивления, — вспоминает пограничник. — С другой стороны, он сделал все, что мог в таких обстоятельствах».

Два других человека, непосредственно наблюдавших аннексию, — прежний украинский военный, сейчас служащий на одной из российских баз в Крыму, и источник, близкий к российским вооруженным силам, в то время находившийся на полуострове, также упоминали аналогичные фальшивые столкновения.

«Нужно понимать, что захват украинских воинских частей в Крыму был простой показухой», — утверждает источник, российским вооруженным силам.

Выученные уроки

Прибалтийские страны НАТО во многом отличаются от Украины. Например, после их присоединения к западному альянсу в 2004 году бывшие советские офицеры в основном покинули их вооруженные силы.

Официальные лица также подчеркивают, что между семи латвийских военнослужащих, погибших в ходе операций в Ираке и Афганистане, были и русскоязычные.

Тем не менее, эти страны учли уроки Крыма. «Мы, разумеется, учли, что речь шла не только о вопросе лояльности. В ходе крымской операции поступали ложные приказы и блокировалась связь», — утверждает статс-секретарь латвийского министерства обороны Янис Гарисонс.

В итоге Латвия изменила свои законы, и теперь командиры по умолчанию обязаны обороняться. При этом Гарисонс подчеркивает, что самый простой из необходимых шагов был предпринят задолго до аннексии Крыма, еще в 2008 году. Тогда была введена проверка спецслужбами «любого, кто поступает на службу в вооруженные силы, — от рядового до генерала».

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