Вы всё время испытываете чувство голода? — спрашивает со ссылкой на и .

Набираете вес на диете? Ощущаете затруднения в работе желудка?

Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, вероятно, у вас завышенный сахар крови.

Многие люди ошибочно думают, будто проблемы с сахаром крови — удел диабетиков.

Но уровень сахара может повыситься от многих продуктов — не только от конфет, пирожных и прочих сладостей.

Высокий сахар крови может со временем привести к диабету и многим другим проблемам со здоровьем, которых можно избежать, если научиться распознавать завышенный уровень на ранней стадии.

Отчего повышается сахар крови?

Есть несколько причин:

Нерегулярное питание.

Отсутствие физических упражнений.

Стресс.

Некоторые заболевания.

Некоторые лекарственные препараты.

Как проявляется высокий уровень сахара?

Высокий сахар крови не обязательно свидетельствует о диабете. Гипергликемия (повышенное содержание глюкозы в крови) не всегда заметна…

Вот 14 главных симптомов повышенного сахара крови:

Жажда.

Сухость во рту.

Постоянное чувство голода.

Частое мочеиспускание днём и ночью.

Сухость и зуд кожи.

Усталость в течение дня.

Рассеянность внимания.

Быстрый набор веса.

Повторные инфекции.

Слабое зрение.

Эректильная дисфункция.

Медленное заживление ран.

Расстройства нервной системы.

Расстройства желудка.

Чтобы понизить сахар крови, ешьте продукты с низким гликемическим индексом.

Скорость повышения сахара крови определяется гликемическим индексом (ГИ) продуктов. Гликемический индекс измеряется по шкале от 0 до 100. Чем выше ГИ, тем быстрее усваивается продукт.

Вот таблица ГИ разных продуктов:

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