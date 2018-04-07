|Тревожные признаки, что у вас повысился сахар в крови, и пора начать беспокоиться
|07.04.2018 09:22
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Вы всё время испытываете чувство голода? — спрашивает со ссылкой на и .
Набираете вес на диете? Ощущаете затруднения в работе желудка?
Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, вероятно, у вас завышенный сахар крови.
Многие люди ошибочно думают, будто проблемы с сахаром крови — удел диабетиков.
Но уровень сахара может повыситься от многих продуктов — не только от конфет, пирожных и прочих сладостей.
Высокий сахар крови может со временем привести к диабету и многим другим проблемам со здоровьем, которых можно избежать, если научиться распознавать завышенный уровень на ранней стадии.
Отчего повышается сахар крови?
Есть несколько причин:
Нерегулярное питание.
Отсутствие физических упражнений.
Стресс.
Некоторые заболевания.
Некоторые лекарственные препараты.
Как проявляется высокий уровень сахара?
Высокий сахар крови не обязательно свидетельствует о диабете. Гипергликемия (повышенное содержание глюкозы в крови) не всегда заметна…
Вот 14 главных симптомов повышенного сахара крови:
Чтобы понизить сахар крови, ешьте продукты с низким гликемическим индексом.
Скорость повышения сахара крови определяется гликемическим индексом (ГИ) продуктов. Гликемический индекс измеряется по шкале от 0 до 100. Чем выше ГИ, тем быстрее усваивается продукт.
Вот таблица ГИ разных продуктов: