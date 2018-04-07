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Тревожные признаки, что у вас повысился сахар в крови, и пора начать беспокоиться
07.04.2018 09:22
Тревожные признаки, что у вас повысился сахар в крови, и пора начать беспокоиться По теме:

Вы всё время испытываете чувство голода? — спрашивает  со ссылкой на и .

Набираете вес на диете? Ощущаете затруднения в работе желудка?

Если вы ответили «да» хотя бы на один из этих вопросов, вероятно, у вас завышенный сахар крови.

Многие люди ошибочно думают, будто проблемы с сахаром крови — удел диабетиков.

Но уровень сахара может повыситься от многих продуктов — не только от конфет, пирожных и прочих сладостей.

Высокий сахар крови может со временем привести к диабету и многим другим проблемам со здоровьем, которых можно избежать, если научиться распознавать завышенный уровень на ранней стадии.

Отчего повышается сахар крови?

Есть несколько причин:

Нерегулярное питание.

Отсутствие физических упражнений.

Стресс.

Некоторые заболевания.

Некоторые лекарственные препараты.

Как проявляется высокий уровень сахара?

Высокий сахар крови не обязательно свидетельствует о диабете. Гипергликемия (повышенное содержание глюкозы в крови) не всегда заметна…

Вот 14 главных симптомов повышенного сахара крови:

  • Жажда.
  • Сухость во рту.
  • Постоянное чувство голода.
  • Частое мочеиспускание днём и ночью.
  • Сухость и зуд кожи.
  • Усталость в течение дня.
  • Рассеянность внимания.
  • Быстрый набор веса.
  • Повторные инфекции.
  • Слабое зрение.
  • Эректильная дисфункция.
  • Медленное заживление ран.
  • Расстройства нервной системы.
  • Расстройства желудка.

Чтобы понизить сахар крови, ешьте продукты с низким гликемическим индексом.

Скорость повышения сахара крови определяется гликемическим индексом (ГИ) продуктов. Гликемический индекс измеряется по шкале от 0 до 100. Чем выше ГИ, тем быстрее усваивается продукт.

Вот таблица ГИ разных продуктов:

     





Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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