Со 2 апреля уже более 150 тыс. украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей Facebook-странице.

“Со 2 апреля уже более 150 тыс. украинцев нашли врачей, с которыми подписали декларации. Надеюсь, что для своих пациентов все они станут теми же доверенными специалистами, к которым хочется обращаться в течение жизни по большинству вопросов здоровья”, — отметила она, информирует svodka.net.

И. о. министра здравоохранения отметила, что кампания “Врач для каждой семьи” началась во всех областях Украины. Медучреждения постепенно подключаются к электронной системе здравоохранения — на 4 апреля в системе уже 63% коммунальных учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь.

“Все мы впервые работаем с таким масштабным задачам, следовательно в некоторых регионах в начале возникли трудности. Так, во Львове и Днепре старт кампании был отложен … Мы внимательно следим за ходом кампании и помогаем решать локальные вопросы. Сегодня во Львове начали подписывать декларации. В Днепре в ближайшее время заведения также восстановят подписания деклараций”, — сообщила Супрун.

Она также напомнила, что недопустимо давить на пациентов, чтобы они подписывали декларацию исключительно со своим участковым врачом. “Каждый украинец свободен в выборе своего семейного врача, терапевта или педиатра, где бы он ни был зарегистрирован”.

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Отказать в подписании декларации могут только по двум причинам: заведение еще не подключен к электронной системе здравоохранения; все врачи медицинского учреждения набрали оптимальное количество пациентов.

“Неправомерным также является отказ пациентам на основании того, что в заведении нет бланков деклараций. Декларация формируется в электронном виде и после заполнения распечатывается уполномоченным лицом”, — отмечает в. о. министра здравоохранения.

“Наша команда внимательно следит за обращениями из разных городов и постоянно на связи с регионами, чтобы подобные недоразумения быстро устранялись на местах”, — отметила Супрун.

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