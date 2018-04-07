Сотрудники Национальной полиции в Днепре задержали киллера, который разыскивался странами Европейского союза за организацию и покушение на умышленное убийство. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает

"Вчера в Днепре во время подготовки к убийству полицейские задержали киллера, разыскиваемого странами Евросоюза за организацию и покушение на умышленное убийство. У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой", - говорится в сообщении Аброськина.

Как ранее сообщал , в Харьковской области задержали 22-летнего заключенного, который подозревается в незаконном завладении транспортным средством. Накануне, 29 марта, он бежал из харьковского СИЗО.

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