Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что полицейские задержали киллера близко от развлекательного заведения, где праздновал день рождения "вор в законе". Вячеслав Аброськин: У задержанного киллера был пистолет и рация с гарнитурой Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook "У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства радиосвязи с гарнитурой. Случайно или нет, но в это же время рядом, в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке Умка праздновал день рождения, на котором собрались авторитетные представители воровского мира и их друзья", – рассказал он.Замначальника полиции сообщил, что во время отработки местности по поиску пособника киллера и его возможной жертвы работники полиции вошли в заведение, в котором праздновали день рождения "вора в законе"."Воры" забеспокоились и тогда прозвучали такие их слова: «Мы же же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же обещали не трогать сегодня ». Полицейские ответили: «Мы с вами не договаривались»", – написал Аброськин.Он добавил, что благодаря работе полиции была спасена, вероятно, жизнь одного из "воров". https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1859617024330963 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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