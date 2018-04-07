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В Нацполиции сообщили, что задержали в Днепре киллера, готовящего убийство
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07.04.2018 09:33
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Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин
сообщил, что полицейские задержали киллера близко от
развлекательного заведения, где праздновал день рождения "вор в
законе". Вячеслав Аброськин: У задержанного киллера был
пистолет и рация с гарнитурой Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook
"У задержанного изъят снаряженный пистолет, а также средства
радиосвязи с гарнитурой. Случайно или нет, но в это же время рядом,
в одном из развлекательных заведений, "вор в законе" по кличке Умка
праздновал день рождения, на котором собрались авторитетные
представители воровского мира и их друзья", – рассказал
он.Замначальника полиции сообщил, что во время отработки местности
по поиску пособника киллера и его возможной жертвы работники
полиции вошли в заведение, в котором праздновали день рождения
"вора в законе"."Воры" забеспокоились и тогда прозвучали такие их
слова: «Мы же же со всеми договорились, зачем вы сюда зашли? Нам же
обещали не трогать сегодня ». Полицейские ответили: «Мы с вами не
договаривались»", – написал Аброськин.Он добавил, что благодаря
работе полиции была спасена, вероятно, жизнь одного из "воров".
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1859617024330963
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