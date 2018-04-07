Встреча президента Украины Петра Порошенко с канцлером Федеративной республики Германия Ангелой Меркель поспособствовать согласованию четких шагов с целью развертывания миротворческих сил Организации Объединенных Наций на востоке Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал в эфире телеканала «Интер».

В частности, его спросили, чего он ожидает от встречи Меркель и Порошенко в рамках визита главы Украинского государства в ФРГ 9-10 апреля.

«Я ожидаю первое — четкого согласования тактики, как продвигаем миротворцев, именно очень четких шагов», — заявил глава МИД.

В связи с этим дипломат подчеркнул, что этот вопрос уже был согласован с французской стороной во время недавнего визита министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана. «Следующий шаг — это согласование с американцами. У нас есть общая концепция. Сейчас должна быть именно общая тактика», — заявил Климкин. Также его спросили, есть ли четкое понимание, когда идея относительно миротворцев превратится в конкретное решение. В то же время, конкретным решением, по словам Климкина, станет принятие соответствующей резолюции на заседании Совета безопасности ООН.

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«Есть 100-процентная гарантия, что Россия его выполнит так как есть? Давайте посмотрим, что делает Россия. Поэтому вот это давление, которое сегодня строится, это и есть та самая гарантия», — заявляет дипломат.

«Сейчас у нас есть общая позиция — Германия, Франция, Соединенные Штаты. После этих контактов самого высокого уровня, будем очень давить на Россию, с тем, чтобы это реализовалось, и должны это сделать конечно как толчок для того, чтобы это началось. Если она будет дожиматься — тогда у нас есть шанс, и я в это верю», — подчеркнул глава МИД. Климкин добавил, что визит Порошенко в Германию на следующей неделе — это только первый шаг.

«Будет очень много контактов на высшем уровне. И Меркель, и Макрон будут говорить с Трампом. Будем встречаться в двустороннем, трехстороннем формате, и строить это давление, но обязательно координировать и тактику и стратегию», — заявил Климкин. Кроме того, он отметил, что на повестке дня находится и много других вопросов, между которых деокупация Крыма.

«А эти турбины Siemens — где должны дожать, а присутствие немецкого бизнеса, а «Северный поток» — где очень много чего сделать, и каждый европейский проект должен соответствовать европейским правилам», — сказал Климкин.

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