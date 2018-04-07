|Даша Астаф"єва влаштувала риболовлю з чоловіком Олени Шоптенко (ФОТО)
|07.04.2018 09:38
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Співачка Даша Астаф'єва давно відома шанувальникам любов'ю до риболовлі, втім, коли востаннє зірка вирушала до річки чи озера вже й важко було згадати, тож днями Даша перевірила, чи не втратила навики.
Ловити форель Даша вирушила з чоловіком вагітної танцівниці Олени Шоптенко, похвалившись світлинами улову у своєму Інстаграмі.
"Ми знайомі? Цьому послала повітряний поцілунок, тому що він неголений. Дякую, @kzmr_mlvch, - спонсор нашого доброго матюка і усмішок", - підписала фото Даша.
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