Погода, Новости, загрузка...
Даша Астаф"єва влаштувала риболовлю з чоловіком Олени Шоптенко (ФОТО)
07.04.2018 09:38
6335_dsh.jpg (17.43 Kb)

Співачка Даша Астаф'єва давно відома шанувальникам любов'ю до риболовлі, втім, коли востаннє зірка вирушала до річки чи озера вже й важко було згадати, тож днями Даша перевірила, чи не втратила навики.

Ловити форель Даша вирушила з чоловіком вагітної танцівниці Олени Шоптенко, похвалившись світлинами улову у своєму Інстаграмі.

"Ми знайомі? Цьому послала повітряний поцілунок, тому що він неголений. Дякую, @kzmr_mlvch, -  спонсор нашого доброго матюка і усмішок", - підписала фото Даша.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 5 Кві 2018 р. о 7:12 PDT



Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 5 Кві 2018 р. о 7:00 PDT


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить