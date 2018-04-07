Погода в Украине в пасхальную субботу, 7 апреля, будет теплой - до +19 градусов тепла. Украинцы пойдут святить пасочки в очень хорошую солнечную погоду, однако в некоторых областях немного покапает дождик, но больших осадков не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в , передает

"Мудрый антициклон Лео в течение 7-8 апреля блокирует любые дождевые осадки, ослабит напряжение между украинским обществом и атмосферой, на которую в последнее время было много нареканий. И следовательно и днем, 7 апреля, и ночью 7 апреля на Западе и Севере немного покапает) ", - отметила она.

Погода в центральных областях будет переменчивой. В Черкассах и Виннице днем столбики термометров покажут 11 градусов выше нуля. В Кропивницком и Полтаве зафиксируют от +7 до +14.

На небольшую облачность следует рассчитывать в некоторых населенных пунктах Западной Украины. Во Львове, Луцке и Тернополе термометры зафиксируют от +13 до +15. Немного теплее будет в Ужгороде. Здесь воздух прогреется до +19.

На юге Украины солнце изредка будет прятаться за облаками. В Одессе, Симферополе и Николаеве воздух прогреется до +19. Столбики термометров в Запорожье покажут от +15 до +17.

В восточных областях небо время от времени затянет облаками. Столбики термометров в Донецке покажут от +17 до +19. В Луганске и Харькове термометры зафиксируют +19.

На севере страны погода будет немного прохладнее. В Чернигове столбики термометров покажут от +11 до+13. В Сумах +14. В Житомире будет от+ 14 до +15.

Киевлян ждет облачный день. Термометры в столице покажут от + 12 до +14.

Геомагнитная обстановка в Украине 7 апреля будет спокойной. Магнитные бури не ожидаются.

Народный прогноз погоды: 7 апреля отмечается праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. "На Благовещение весна зиму поборола", - считают в народе, хотя известны и знаменитые благовещенские морозы. В этот день происходит третья встреча весны. Наши предки верили – туман в этот день предвещает урожайный год.

Как видно из прогноза погоды, весна наступила окончательно, а это значит, что впереди украинцев ждет теплая погода и солнечные дни.

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